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Juegos Odesur: La Roja femenina y Martina Weil buscarán sumar nuevos oros para Chile este miércoles

La delegación nacional podría obtener nuevas preseas doradas en esta jornada, de la mano del fútbol femenino y Martina Weil en el atletismo. Además, en el fútbol masculino, los dirigidos por Sebastián Miranda intentarán clasificar a la final por el oro.

Leonardo Medina
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Juegos Odesur: La Roja femenina y Martina Weil buscarán sumar nuevos oros para Chile este miércoles

El Team Chile vivirá este miércoles una importante jornada en los Juegos Suramericanos (Odesur) de Santa Fe 2026, con la opción de sumar nuevas medallas de oro. 

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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