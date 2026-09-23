Home Nacional "mujer es secuestrada por cuatro sujetos armados en independencia ..."

Mujer es secuestrada por cuatro sujetos armados en Independencia y aparece horas después en Colina

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en calle Enredaderas, cuando la mujer, dueña de una botillería del sector, se encontraba cerrando su local.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Mujer es secuestrada por cuatro sujetos armados en Independencia y aparece horas después en Colina

Una mujer de nacionalidad peruana fue víctima de un secuestro durante la madrugada de este miércoles en Independencia. La víctima fue encontrada con vida horas después en Colina.

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en calle Enredaderas, cuando la mujer, dueña de una botillería del sector, se encontraba cerrando su local, recogió Emol.

Según antecedentes preliminares, una testigo vio cómo cuatro sujetos a rostro cubierto y con armas de fuego abordaron a la víctima. Los individuos la subieron por la fuerza a un vehículo y huyeron en dirección desconocida.

Mujer fue encontrada con vida en Colina

Durante el transcurso de la madrugada, la víctima fue encontrada con vida en Colina. Posteriormente, recibió atención médica en un SAR de la comuna para evaluar su estado de salud.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI.

Los detectives realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del secuestro e identificar a los responsables.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de video
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Con dos nuevos oros: Así va Chile en el medallero de l...

Si bien se mantiene en el quinto lugar del medallero, el Team Chile obtuvo este martes 7 nuevas preseas, distribuidas en 2 de oro y 5 de plata.

Leer mas
Internacional
Irán confirmó contacto con EEUU en la ONU: Reiteró exi...

“La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Recalcó que el contacto tuvo lugar con el objetivo de comunicar a Washington “las condiciones de Irán” para el fin del conflicto.

Leer mas
Nacional
Faltó dos días al trabajo y fue encontrado muerto en s...

El hecho quedó al descubierto durante la noche del martes, luego de que un compañero de trabajo de la víctima realizara una denuncia. Cerca de las 23:00 horas, el hombre llamó al 133 para informar que llevaba dos días sin poder comunicarse con su compañero. Por ello, decidió acudir hasta su domicilio para conocer su situación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/