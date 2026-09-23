Mujer es secuestrada por cuatro sujetos armados en Independencia y aparece horas después en Colina

Una mujer de nacionalidad peruana fue víctima de un secuestro durante la madrugada de este miércoles en Independencia. La víctima fue encontrada con vida horas después en Colina.

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en calle Enredaderas, cuando la mujer, dueña de una botillería del sector, se encontraba cerrando su local, recogió Emol.

Según antecedentes preliminares, una testigo vio cómo cuatro sujetos a rostro cubierto y con armas de fuego abordaron a la víctima. Los individuos la subieron por la fuerza a un vehículo y huyeron en dirección desconocida.

Mujer fue encontrada con vida en Colina

Durante el transcurso de la madrugada, la víctima fue encontrada con vida en Colina. Posteriormente, recibió atención médica en un SAR de la comuna para evaluar su estado de salud.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI.

Los detectives realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del secuestro e identificar a los responsables.