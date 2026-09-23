Con dos nuevos oros: Así va Chile en el medallero de los Juegos Suramericanos

La acción no se detiene en los Juegos Suramericanos (Odesur) de Santa Fe, y este martes, los deportistas del Team Chile consiguieron nuevas medallas, incluyendo 2 de oro.
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Si bien se mantiene en el quinto lugar del medallero, el Team Chile obtuvo este martes 7 nuevas preseas, distribuidas en 2 de oro y 5 de plata.
La acción no se detiene en los Juegos Suramericanos (Odesur) de Santa Fe, y este martes, los deportistas del Team Chile consiguieron nuevas medallas, incluyendo 2 de oro.
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