Home Triunfo "con dos nuevos oros: así va chile en el medallero de los juegos s..."

Con dos nuevos oros: Así va Chile en el medallero de los Juegos Suramericanos

Si bien se mantiene en el quinto lugar del medallero, el Team Chile obtuvo este martes 7 nuevas preseas, distribuidas en 2 de oro y 5 de plata.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Con dos nuevos oros: Así va Chile en el medallero de los Juegos Suramericanos

La acción no se detiene en los Juegos Suramericanos (Odesur) de Santa Fe, y este martes, los deportistas del Team Chile consiguieron nuevas medallas, incluyendo 2 de oro. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Asesinan a “El Poroto”, líder narco acusado de ofrecer...

El crimen ocurrió la tarde del martes, cuando Héctor Cárdenas llegaba a su domicilio a bordo de un automóvil. En la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, fue abordado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Leer mas
Nacional
Mujer es secuestrada por cuatro sujetos armados en Ind...

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en calle Enredaderas, cuando la mujer, dueña de una botillería del sector, se encontraba cerrando su local.

Leer mas
Internacional
Irán confirmó contacto con EEUU en la ONU: Reiteró exi...

“La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Recalcó que el contacto tuvo lugar con el objetivo de comunicar a Washington “las condiciones de Irán” para el fin del conflicto.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/