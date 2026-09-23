Home Internacional "irán confirmó contacto con eeuu en la onu: reiteró exigencias par..."

Irán confirmó contacto con EEUU en la ONU: Reiteró exigencias para fin de la guerra

“La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Recalcó que el contacto tuvo lugar con el objetivo de comunicar a Washington “las condiciones de Irán” para el fin del conflicto.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Irán confirmó contacto con EEUU en la ONU: Reiteró exigencias para fin de la guerra

El gobierno de Irán confirmó este miércoles que la reunión celebrada este martes en Nueva York entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo lugar “con mediación qatarí”. Esto en medio de los esfuerzos para relanzar el proceso de negociaciones para un acuerdo de paz.

“La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Recalcó que el contacto tuvo lugar con el objetivo de comunicar a Washington “las condiciones de Irán” para el fin del conflicto.

“El fin de la guerra en todas las esferas”

Detalló que entre estas condiciones figuran “el fin de la guerra en todas las esferas”. “La suspensión de las acciones agresivas por parte de Estados Unidos, entre ellos el bloqueo naval y la guerra económica”. Así como “la descongelación de bienes iraníes”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Por su parte, Witkoff señaló que las conversaciones han sido “largas” y han tenido lugar “a través de mediadores”, quienes comunicaron los mensajes de una parte a la otra, evitando contactos directos.

El enviado de Trump destacó que los mediadores “completaron con éxito una ronda de discusiones”. Y expresó su deseo de que “sean constructivas y prometedoras”. “Los mediadores continuarán con su trabajo”, ha zanjado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

El propio Trump aseguró el martes que había mantenido un encuentro con la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, al tiempo que hizo hincapié en que la reunión había ido “muy bien”, sin más detalles al respecto.

Trump, que no precisó con quién se ha reunido, había asegurado horas antes ante la Asamblea General de la ONU que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar “justo después de las elecciones” de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que dijo que “no tendría sentido no lograrlo”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Mujer es secuestrada por cuatro sujetos armados en Ind...

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en calle Enredaderas, cuando la mujer, dueña de una botillería del sector, se encontraba cerrando su local.

Leer mas
Nacional
Faltó dos días al trabajo y fue encontrado muerto en s...

El hecho quedó al descubierto durante la noche del martes, luego de que un compañero de trabajo de la víctima realizara una denuncia. Cerca de las 23:00 horas, el hombre llamó al 133 para informar que llevaba dos días sin poder comunicarse con su compañero. Por ello, decidió acudir hasta su domicilio para conocer su situación.

Leer mas
Internacional
Trump y Delcy Rodríguez se reúnen a puertas cerradas e...

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder. Esto tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores desde Caracas, el 3 de enero de este año, por parte de la Fuerza Delta de Estados Unidos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/