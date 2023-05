Asociación de Clínicas: proyecto de ley corta de isapres “no entrega soluciones”

El Mandatario cuestionó la iniciativa que este lunes fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado. “A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo, en que los fallos de un poder independiente se deben cumplir”, remarcó.