Assadi confiesa que estuvo cerca de dejar el fútbol y enfocarse en los estudios

En medio de la compleja temporada que ha tenido Universidad de Chile, una de las pocas buenas noticias que han tenido los azules ha sido la aparición de varios canteranos que han sido fundamentales para mantener vivo al equipo en la lucha por no descender.

Uno de ellos es el joven extremo Lucas Assadi, quien ha disputado casi todos los encuentros de la temporada y que en el último encuentro ante Palestino convirtió su primer tanto como profesional.

Pero la historia pudo ser muy distinta. Es que en diálogo con Emisora Bullanguera, el atacante confesó que estuvo cerca de dejar el fútbol hace un par de años, debido al extenso periodo que no hubo torneos juveniles a causa de la pandemia del Covid-19.

“El momento más complejo fue la pandemia. Me desmotivé demasiado”, comenzó diciendo Assadi, agregando que “lo conversé con mis padres, pensé dejar el club y dedicarme a estudiar. Estaba demasiado desmotivado y me costó salir de eso”.

En la misma línea, el ex seleccionado sub 17 detalló que “prácticamente no había torneos, eran puros amistosos lo que jugamos en la juvenil. Tuvimos un torneo ese año, quedamos eliminados en semifinal. Jugamos tres partidos en ese campeonato”.

En cuanto a su ascenso al primer equipo, el deportista de 18 años recordó que “el profe (Esteban) Valencia se me acercó y me dijo que este era el paso que venía soñando y trabajando durante mucho tiempo, que aquí lo tenía. Me dijo que tenía que sacar provecho de los más grandes”.