Astrónomo británico desaparecido: tesis apunta a extravío durante senderismo

El Ministerio Público dio a conocer nueva información sobre la búsqueda del astrónomo británico Thomas Richard Marsh (61), quien desapareció el pasado 16 de septiembre cuando se encontraba realizando una investigación en el Observatorio La Silla, en la comuna de La Higuera.



El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, informó que se encontraron “indicios” y se está verificando si corresponden al científico. Además, señaló que la principal tesis apunta a que el inglés se pudo haber extraviado cuando realizaba senderismo.



“No existen indicios de interacción, sí existen indicios que se están verificando de que pueden ser del señor Marsh, que pudiesen indicar una posible ruta. Eso se ha ramificado también en el terreno por quebradas y otros sectores de posibles búsquedas”, detalló el persecutor.



Vega resaltó que hay evidencia que permite pensar “ciertos sectores por los cuales (Marsh) avanzó más propiamente y no buscar o peinar el cerro a ciegas, sino que ya tenemos alguna ruta posible y algún margen de búsqueda que reduce de modo importante estas 3 mil hectáreas”.



El fiscal enfatizó que Marsh “hace trekking, que le gustaba hacer senderismo y que pudo haber tomado una ruta más compleja y que provocó su extravío. Esa es la tesis y como tenemos evidencia de una posible ruta, esas son las posibilidades”.



Finalmente, no descartó que el astrónomo haya fallecido: “Siempre existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de que haya podido guarecerse en un sector, majada abandonada, y a la que no tenemos acceso, que está muy debilitado para poder pedir ayuda. A 18 días, teniendo acceso a agua y a una posible alimentación, no podemos descartar la posibilidad a 18 días al menos”.