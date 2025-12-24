Home Nacional "atentado incendiario en nueva imperial: quemaron tres camiones en..."

Atentado incendiario en Nueva Imperial: quemaron tres camiones en predio forestal

De acuerdo al reporte policial, el ataque se produjo en la tarde de este martes en el sector de Peleco, al interior del predio de la empresa forestal Probosque, en pleno desarrollo de faenas. Al lugar llegaron al menos dos sujetos encapuchados y premunidos de armas largas, amenazaron a los trabajadores y procedieron a quemar los vehículos.

Un nuevo atentado incendiario se registró en La Araucanía, esta vez en la comuna de Nuevo Imperial, donde desconocidos quemaron tres camiones en un predio forestal.

De acuerdo al reporte policial, el ataque se produjo en la tarde de este martes en el sector de Peleco, al interior del predio de la empresa forestal Probosque, en pleno desarrollo de faenas.

Al lugar llegaron al menos dos sujetos encapuchados y premunidos de armas largas, amenazaron a los trabajadores y procedieron a quemar los vehículos.

Finalmente se dieron a la fuga realizando disparos al aire. No hubo lesionados y los sujetos no dejaron pancartas reivindicando el atentado.

Sobre lo ocurrido, el comandante de Carabineros Osvaldo Villarroel informó que “tres trabajadores forestales indican que dos sujetos los abordaron con armas de fuego, los amenazaron y le prendieron fuego a estos vehículos”.

“De acuerdo a las instrucciones del fiscal de turno, personal de Carabineros se encuentra desplegado en las inmediaciones tratando de buscar información que nos permita lograr el paradero de estos antisociales”, añadió.

