Auditoría al Estado: Gobierno detectó más de $1,4 billones de transferencias sin acreditar a fundaciones entre 2022 y 2026

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, impulsado por el Gobierno, detectó más de $1,4 billones de transferencias sin acreditar a fundaciones entre 2022 y 2026.

Según consignó Radio Biobío, en su cuarta sesión, el comité resolvió instruir investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud. Esto tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.



En el Ministerio del Deporte –indicaron-la investigación está centrada en el Instituto Nacional de Deportes. En materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.

En el Ministerio de Energía la revisión se centra en la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.

En el Ministerio de Agricultura, se instruyó investigar las transferencias de recursos a organismos ejecutores. Revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, además del cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos.

En el Ministerio de Salud se solicitó investigar compras y contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.

“Estamos avanzando en cada sesión”

“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones.

Porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, dijo la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo, consignó el medio citado.

Sobre los hallazgos sobre transferencias a fundaciones, desde el Gobierno indicaron que durante la administración anterior se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos que debieron ser objeto de rendición. De ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición.

Servicios con mayor proporción no rendida

Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, seguido del Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

Además, según consignaron, entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones de pesos, es decir, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada.

Asimismo, en 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos no existe registro alguno de rendición.

“No afirmamos que en todos los casos exista fraude o delitos”

“No afirmamos que en todos los casos exista fraude o delitos. Pero sí afirmamos que hay señales de riesgo que el Estado no puede normalizar, y conductas que deben ser corregidas en función del buen uso de los recursos públicos“, puntualizó Castillo.

Uso intensivo del trato directo

Una nueva alerta detectada corresponde al uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado.

Se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.





