PlayStation anuncia el fin de los juegos físicos: desde 2028 serán solo digitales

PlayStation confirmó que desde enero de 2028 dejará de lanzar nuevos videojuegos en formato físico. La información fue dada a conocer por Sony Interactive Entertainment mediante un comunicado publicado en su sitio web.

La medida marca un nuevo paso hacia el consumo completamente digital. Desde esa fecha, los nuevos títulos estarán disponibles únicamente en la PlayStation Store. En las tiendas físicas también podrán adquirirse, pero solo mediante códigos de descarga.

El cambio afectará exclusivamente a los lanzamientos que lleguen desde enero de 2028. En tanto, los juegos publicados antes de esa fecha seguirán disponibles en formato físico, tal como fueron comercializados originalmente.

La compañía también precisó que la decisión no impactará a los títulos que ya están en el mercado. Tampoco afectará a los videojuegos que alcancen a estrenarse en disco antes de la entrada en vigor de la medida.

¿Por qué PlayStation dejará los discos físicos?

Según explicó Sony en su comunicado, la decisión responde a “una evolución natural” del mercado. La empresa aseguró que busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los jugadores.

La firma sostuvo que la preferencia por las versiones digitales ya supera a la de los formatos físicos. Por ello, ajustará su estrategia comercial a esa tendencia.

Además, Sony afirmó que seguirá enfocada en facilitar el acceso a sus videojuegos. Para ello, mantendrá la compra digital tanto en la PlayStation Store como mediante códigos disponibles en tiendas físicas.