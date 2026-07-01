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Sismo de magnitud 4,4 afectó a las regiones del Biobío y Ñuble

El movimiento telúrico ocurrió a las 15:52 horas. De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó 4 kilómetros al oeste de Chillán, con una profundidad de 59 kilómetros.

Eduardo Córdova
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Sismo de magnitud 4,4 afectó a las regiones del Biobío y Ñuble

Un sismo de magnitud 4,4 se registró durante la tarde de este miércoles 1 de julio en las regiones de Ñuble y Biobío, siendo percibido en distintas provincias de ambas zonas del país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 15:52 horas. De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó 4 kilómetros al oeste de Chillán. Esto con una profundidad de 59 kilómetros.

Según los antecedentes entregados por el organismo, el temblor alcanzó una magnitud de 4,4. Y fue percibido por habitantes de diversas comunas de Ñuble y Biobío.

Senapred informó que no se han reportado daños a personas, infraestructura crítica ni interrupciones en los servicios básicos. Esto, tras el monitoreo preventivo realizado luego del evento.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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