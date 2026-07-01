Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en el estado de La Guaira. Esto en medio del luto nacional que vive Venezuela por la catástrofe sísmica. Los funcionarios están acusados de apropiarse de bienes y valores encontrados entre los escombros de las edificaciones destruidas por el doble terremoto.