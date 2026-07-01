Home Triunfo "hinchas de irán ovacionaron al plantel en su regreso al país lueg..."

Hinchas de Irán ovacionaron al plantel en su regreso al país luego del Mundial

El combinado iraní tuvo un cálido recibimiento en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, tras su participación en la Copa del Mundo, donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Hinchas de Irán ovacionaron al plantel en su regreso al país luego del Mundial

La selección de Irán regresó a su país luego de su participación en el Mundial 2026, y en su llegada a Teherán, el plantel tuvo un cálido recibimiento por parte de los hinchas. 

Pese a que el conjunto persa fue eliminado en fase de grupos, tras no lograr clasificar a la siguiente ronda como mejor tercero, los fanáticos ovacionaron al plantel en el aeropuerto de Mehrabad.

Con cánticos de “¡Irán, Irán!”, los hinchas aplaudieron al plantel por su desempeño en el torneo, el cual estuvo marcado por las problemáticas con EEUU

Lo anterior, ya que enfrentaron dificultades para ingresar al país norteamericano en sus partidos. De hecho, a raíz de esa situación, su lugar de concentración fue en Tijuana, México.

En ese sentido, el defensa Ramin Rezaeian habló ante los fanáticos y afirmó que, de no ser por las restricciones estadounidense, habrían tenido una mejor actuación. “Merecíamos llegar más lejos, pero realmente nos complicaron la tarea”, sostuvo.

Por su parte, el portero Alireza Beiranvand pidió perdón por la eliminación. “Les pedimos disculpas en presencia de ustedes por no haber logrado clasificarnos y por no haberles brindado felicidad”, expresó.

Consignar que Irán empató sus tres partidos en el Grupo G, ante Nueva Zelanda (2-2), Bélgica (0-0) y Egipto (1-1), terminando en el tercer puesto de su zona. Sin embargo, no le alcanzó para ser uno de los ocho mejores terceros.

Imágenes del recibimiento:

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Sismo de magnitud 4,4 afectó a las regiones del Biobío...

El movimiento telúrico ocurrió a las 15:52 horas. De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó 4 kilómetros al oeste de Chillán, con una profundidad de 59 kilómetros.

Leer mas
Tendencia
PlayStation anuncia el fin de los juegos físicos: desd...

La medida marca un nuevo paso hacia el consumo completamente digital. Desde esa fecha, los nuevos títulos estarán disponibles únicamente en la PlayStation Store. En las tiendas físicas también podrán adquirirse, pero solo mediante códigos de descarga.

Leer mas
Vanguardia
Pancho Melo “regañó” en vivo a reconocido actor:...

Durante la emisión del martes de Pancho al cuadrado, espacio que conduce junto a Daniela Lhorente, el actor dio la bienvenida a la audiencia y comentó que el invitado “se caracteriza por llegar tarde, y hoy no fue la excepción”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/