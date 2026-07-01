Hinchas de Irán ovacionaron al plantel en su regreso al país luego del Mundial

La selección de Irán regresó a su país luego de su participación en el Mundial 2026, y en su llegada a Teherán, el plantel tuvo un cálido recibimiento por parte de los hinchas.

Pese a que el conjunto persa fue eliminado en fase de grupos, tras no lograr clasificar a la siguiente ronda como mejor tercero, los fanáticos ovacionaron al plantel en el aeropuerto de Mehrabad.

Con cánticos de “¡Irán, Irán!”, los hinchas aplaudieron al plantel por su desempeño en el torneo, el cual estuvo marcado por las problemáticas con EEUU.

Lo anterior, ya que enfrentaron dificultades para ingresar al país norteamericano en sus partidos. De hecho, a raíz de esa situación, su lugar de concentración fue en Tijuana, México.

En ese sentido, el defensa Ramin Rezaeian habló ante los fanáticos y afirmó que, de no ser por las restricciones estadounidense, habrían tenido una mejor actuación. “Merecíamos llegar más lejos, pero realmente nos complicaron la tarea”, sostuvo.

Por su parte, el portero Alireza Beiranvand pidió perdón por la eliminación. “Les pedimos disculpas en presencia de ustedes por no haber logrado clasificarnos y por no haberles brindado felicidad”, expresó.

Consignar que Irán empató sus tres partidos en el Grupo G, ante Nueva Zelanda (2-2), Bélgica (0-0) y Egipto (1-1), terminando en el tercer puesto de su zona. Sin embargo, no le alcanzó para ser uno de los ocho mejores terceros.

Imágenes del recibimiento:

Con música, cánticos y ramos de flores, centenares de hinchas recibieron este miércoles a los futbolistas de la selección de Irán a su regreso a Teherán.



Video: Reuters pic.twitter.com/jQl27juIZm — NMás (@nmas) July 1, 2026