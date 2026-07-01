Petro autoriza extradición a Chile de “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la orden de extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua.

Esto después de que el Tribunal Supremo de Justicia avalara su traslado a este país, donde se le reclama por delitos de secuestro y organización criminal.



La decisión se ha hecho oficial mediante la Resolución 245 de 2026, a la que tuvo acceso Caracol Radio. Y llega poco después de que este mismo miércoles Petro reactivara la orden de extradición del jefe del Clan del Golfo, Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.

Fue detenido hace dos años

“Larry Changa” fue detenido hace dos años en Qundío, en el oeste de Colombia. Desde entonces se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en el sur de Bogotá.



Se trata de uno de los creadores junto a Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, y Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”, del Tren de Aragua.

Solicitó ser designado como gestor de paz

En noviembre de 2025, “Larry Changa” solicitó a través de un escrito al gobierno colombiano ser designado como gestor de paz. Una figura jurídica que sirve como una suerte de intermediario que facilita o ayuda a sacar adelante los procesos de negociación. O bien a pacificar ciertas partes del país.



Se trata de una designación que suele ser concedida a líderes comunitarios. Jóvenes detenidos durante las protestas. O antiguos líderes paramilitares o guerrilleros que han demostrado su interés por lograr la paz.



Petro puso en cuestión la “seriedad de esa carta”.