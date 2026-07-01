Venezuela eleva a 2.295 los fallecidos por el doble terremoto

Las autoridades de Venezuela elevaron este martes a 2.295 los muertos y más de 11.000 los heridos por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.



El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, precisó que 2.295 personas han muerto. Y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.



Añadió que las familias damnificadas ascienden a 12.841 en una semana en la que se han producido más de 780 réplicas tras los dos fuertes sismos.

13.942 personas fueron dadas de alta

Rodríguez indicó que 13.942 personas fueron dadas de alta tras recibir tratamiento médico. Otras 4.565 están siendo atendidas en hospitales y centros de urgencia. “Esto es una buena noticia: tenemos casi 14.000 personas que están fuera de cualquier tipo de peligro y se encuentran dadas de alta”, subrayó.



El diputado celebró asimismo que ha disminuido la frecuencia y la intensidad de las réplicas, una tendencia que se mantiene. “La amenaza parece estar disminuyendo, pero aún no ha desaparecido”, advirtió.

Delcy Rodríguez declaró siete días de luto oficial

Este mismo miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró siete días de luto oficial por las víctimas de los devastadores terremotos.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo un llamado de emergencia de casi 24 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros).

Esto para apoyar, durante los próximos seis meses, la respuesta a los efectos en materia sanitaria de los sismos.



La OPS pretende con ese fondo ayudar a alrededor de 700.000 residentes de los municipios más afectados por el doble terremoto. Además de fortalecer hospitales y centros sanitarios que atienden a millones de personas que han visto su acceso a la salud interrumpido por el desastre, según señaló en un comunicado.