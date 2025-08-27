Avanza proyecto de cárcel El Arenal de Copiapó: Estará en pleno desierto

El Ministerio de Obras Públicas abrió la oferta económica de Constructora San José para construir y operar el proyecto Cárcel El Arenal de Copiapó, mandatado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El proyecto contempla una inversión de UF 7.120.300 (US$300 millones) y entregará 76.600 m² para albergar a 2.160 reclusos dentro del sistema penitenciario nacional.

La oferta de Constructora San José fue de UF 500.264 como Subsidio Fijo a la Construcción y UF 207.999 como Subsidio Fijo a la Operación.

Con esta apertura se avanza en la adjudicación del proyecto, que recibió ofertas el 29 de julio y permitiría iniciar obras en 2028 y entrar en operaciones en 2031.

Durante la construcción se generarían unos 500 empleos promedio mensuales, impactando además en la economía local de la Región de Atacama.

El director general de Concesiones (s), Claudio Soto, destacó que este sistema ayuda a enfrentar el aumento de la población penal en Chile.

La Dirección de Concesiones también prepara licitaciones: ampliación y mejoramiento de Santiago 1 en 2025, un nuevo penal en Calama y la segunda concesión del Centro de Justicia de Santiago en 2026.

Este año comenzó la operación de la Cárcel de Talca, y la autoridad afirmó que la alianza público-privada acelera la inversión y ejecución en infraestructura penitenciaria.

La cárcel El Arenal de Copiapó se construirá en un terreno fiscal, a 40 km de la ciudad y 12 km del Aeropuerto Desierto de Atacama, mejorando habitabilidad y reinserción con infraestructura moderna y segura.

La futura concesión tendrá un plazo de operación de 20 años, con 15 módulos de reclusión y servicios de alimentación, salud y reinserción social.

El penal contará con unidad de salud, escuela para internos, talleres, áreas deportivas, central de alimentos, sistema fotovoltaico y de aguas, además de espacios para 600 funcionarios de Gendarmería.