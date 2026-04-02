UDI insiste en que se extradite a Apablaza y respalda gestiones de Kast con Argentina

La extradición de Galvarino Apablaza volvió a instalarse como tema central en La Moneda. Durante la tarde de este jueves, la directiva de la UDI llegó junto a parlamentarios para reunirse con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, en una cita marcada por la necesidad de reforzar las gestiones con Argentina.



Tras el encuentro, el timonel del partido, Guillermo Ramírez, enfatizó la relevancia del tema para el Ejecutivo. Señaló que “para el presidente, este es un tema prioritario”.

“Le pedimos que haga sus mejores esfuerzos”

En esa línea, explicó que solicitaron al Mandatario insistir en el asunto durante su próxima visita al país vecino. “Le pedimos que haga sus mejores esfuerzos para plantear al gobierno de Argentina que esto es prioritario y que para nosotros es realmente importante que Galvarino Apablaza sea capturado, extraditado y enfrente a la justicia en Chile”.



El viaje, programado para este fin de semana, incluirá reuniones con autoridades argentinas y contará con la participación del secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Este fue invitado por el propio Jefe de Estado.



Ramírez también valoró el rol de Argentina en este proceso. Destacó que “estamos muy conscientes de que Argentina y el gobierno del presidente Milei han hecho sus mejores esfuerzos para traerlo de vuelta”.



No obstante, apuntó a los tiempos judiciales como un factor determinante en la situación actual. “Los plazos de la justicia argentina impidieron concretar antes la extradición, lo que le dio tiempo para planificar su escape. Pero esto no responde a falta de gestión del gobierno argentino; al contrario, han sido activos en intentar traerlo a Chile”, sostuvo.



En paralelo, el dirigente abordó las diferencias internas que surgieron en la colectividad, luego de que el diputado Jorge Alessandri sugiriera evaluar la conveniencia del viaje presidencial. Sin embargo, descartó tensiones y afirmó que “pedir evaluaciones no genera problemas”.

Dichos de Sedini: “Lo desdramatizo completamente”

Se refirió a la polémica generada por los dichos de la vocera Mara Sedini, quien aseguró que Apablaza estaba condenado. Ramírez bajó el tono y sostuvo que “es un tema pequeño en comparación con lo que ha significado esta causa para la UDI. No cambia nada; usar ‘acusado’ o ‘condenado’ no altera la situación. Lo desdramatizo completamente”.



El diputado subrayó que la búsqueda de Apablaza responde a una política de Estado sostenida en el tiempo. “El presidente Boric y el embajador Viera Gallo fueron extremadamente fieles a esta política de Estado que existe desde el presidente Aylwin hiciera el mejor esfuerzo por traer de vuelta a Galvarino Apablaza a Chile”.



Recalcó que “ningún gobierno ha tenido una postura distinta. Todos, sin importar su color político, han perseguido a los asesinos de Jaime Guzmán en todo el mundo”.



Con este escenario, el Ejecutivo y el gremialismo buscan dar un nuevo impulso a las gestiones internacionales para concretar la extradición, en un caso que sigue siendo prioritario para la política chilena.