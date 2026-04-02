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Operación Huracán: Solo “Profesor” Smith y capitán de Carabineros irán a prisión

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dio a conocer las sentencias de los seis condenados por la causa derivada de la fallida Operación Huracán en la Región de La Araucanía. Solo dos de ellos cumplirán pena efectiva de cárcel: Álex Smith (en la foto) y el capitán en retiro de Carabineros Leonardo Osses Sandoval.

Patricia Schüller Gamboa
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Operación Huracán: Solo “Profesor” Smith y capitán de Carabineros irán a prisión

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dio a conocer las sentencias de los seis condenados por la causa derivada de la fallida Operación Huracán en la Región de La Araucanía.

Solo dos de ellos cumplirán pena efectiva de cárcel. Se trata de Álex Smith (en la foto) y el capitán en retiro de Carabineros Leonardo Osses Sandoval.

Según informó el portal El Mostrador, los acusados fueron condenados como autores de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

De acuerdo con el fallo, solo dos de los seis condenados deberán cumplir penas efectivas de cárcel. Uno de ellos es Alex Smith Leay, conocido como “El Profesor” y el creador de la aplicación “Antorcha”, quien fue sentenciado a 12 años de presidio.

El tribunal lo declaró culpable de nueve delitos de falsificación de instrumento público. Además de ocho delitos de obstrucción a la investigación, un delito calificado de obstrucción a la investigación. Y un delito de uso malicioso de instrumento público falso cometido por particular.

En su caso, se le reconoció un abono cercano a siete años por el tiempo que permaneció bajo medidas cautelares durante el desarrollo del proceso.

El segundo condenado a pena efectiva es el capitán de Carabineros Leonardo Osses Sandoval, quien recibió una sentencia de 10 años de presidio.

El oficial fue condenado por nueve delitos de falsificación de instrumento público y siete delitos de obstrucción a la investigación. Entre estos se incluye uno en carácter de calificado.

Las penas para los otro cuatro excarabineros involucrados

Respecto de los otros cuatro excarabineros involucrados en la causa, el tribunal determinó penas que podrán ser sustituidas por el régimen de libertad vigilada intensiva.

Se trata de Gonzalo Alfonso Blu Rodríguez y Patricio Alejandro Marín Lazo. Ambos fueron condenados como autores de cinco delitos de falsificación de instrumento público y tres delitos de obstrucción a la investigación.

También fueron sentenciados Marcelo Iván Teuber Muñoz y Manuel Riquelme Mardones, por su responsabilidad en un delito de obstrucción a la investigación y otro de falsificación de instrumento público.

Tras conocerse la resolución del tribunal, la abogada Karina Riquelme -quien representa a dirigentes mapuche que fueron detenidos en el marco de esta causa- cuestionó parte del fallo.

La jurista afirmó que resulta difícil de comprender que los querellantes hayan sido condenados en costas por las absoluciones de cinco de los acusados en esta causa.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Archivo)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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