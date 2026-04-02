Detienen al actor nacional Felipe Armas por violencia intrafamiliar: tenía arma de fuego en su poder

El actor nacional Felipe Armas fue detenido tras una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra. El intérprete es conocido por sus participaciones en teleseries como Marrón Glacé, Don Diablo y Fuera de Control.

La pareja del actor lo acusó de haberla amenazado de muerte, según informó La Cuarta. Esta denuncia motivó un procedimiento policial durante las últimas horas.

Personal de Seguridad Pública de Ñuñoa y Carabineros acudió a un departamento en Avenida Irarrázaval tras recibir la alerta. En ese contexto, el operativo se activó luego del llamado de la presunta víctima.

El actor fue trasladado a la 33° Comisaría de Ñuñoa para el procedimiento correspondiente. Asimismo, se verificó que el arma de fuego encontrada en su pantalón estaba debidamente inscrita.

Felipe Armas quedó a disposición de la justicia debido a la gravedad de la acusación. Por ahora, se espera el desarrollo de las diligencias judiciales.

El último antecedente público del actor corresponde a una entrevista en agosto de 2024. En esa ocasión, conversó con Eduardo de la Iglesia en el programa Todo va a estar bien de Vía X.

Antecedentes personales recientes

En dicha entrevista, el actor relató el fallecimiento de su esposa, Claudia Fiedler, tras una enfermedad. Según explicó, ella fue diagnosticada con cáncer en etapa IV en 2016.

El actor recordó ese periodo y señaló: “Ella estuvo cinco años muy feliz, lo pasó muy bien, construimos la casa, los perritos y la cosa”. Con estas palabras describió la etapa previa al agravamiento de la enfermedad.

Luego, agregó: “Pero un día avanzó como un tsunami, era un tsunami, yo la noté. Un día se sentó en la escalera y me dijo ‘no quiero luchar más'”. Así relató el momento en que la condición empeoró.

Respecto al duelo, Felipe Armas expresó que “la Claudita se fue a los 46 años, para mí fue un infierno. Los primeros meses viví en un ala de la casa y no quería salir de ahí”. El actor detalló el impacto emocional que enfrentó.

Además, comentó dificultades personales durante ese periodo. En ese sentido, indicó: “Estuve cinco días sin luz, me bañaba en casa de vecinos. A mis vecinos tengo que darles un saludo, porque yo me sentía solo (…), porque estoy solo”.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo avanzar tras enviudar, respondió: “Se avanza entre las llamas del infierno, todo te duele, todo te quema”. Con ello, describió la complejidad de sobrellevar la pérdida.