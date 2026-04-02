ONG apunta contra famosos por conducción irresponsable: Naya Fácil, Arturo Vidal y Nicolás Larraín entre ellos

La ONG No Chat alzó la voz este jueves y apuntó contra diferentes famosos, denunciando conductas irresponsables mientras conducen su automóvil.

Desde la organización indicaron que varios famosos o influencers realizan transmisiones en vivo con sus celulares cuando están manejando.

En una publicación en Instagram, adjuntaron un video del animador Nicolás Larraín, en medio de una transmisión para su podcast “En las buenas y en las malas”.

“Nicolás Larraín conduciendo mientras transmite, con audífonos, mirando a cámara y reaccionando a lo que ocurre en pantalla, infringe la Ley No Chat y pone en riesgo la vida de quienes lo rodean”, señalaron.

A la vez, nombraron a otras personas que habrían realizado lo mismo. “No es un caso aislado. Se suma a conductas igual de irresponsables que hemos visto en Naya Fácil, Carlyn Romero, Arturo Vidal, Julián Elfenbein y otros ‘famosos’ por los que hemos recibido denuncias”, indicaron.

“Cuando quienes tienen visibilidad normalizan la distracción al volante, el problema se multiplica. No es solo una infracción: es un mal ejemplo que puede costar vidas”, expresaron desde la ONG.

Asimismo, mencionaron que “no podemos mirar para el lado. Esto es una falta gravísima”.

En tanto, la directora de la ONG No Chat, Claudia Rodríguez, que también es presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Subsecretaría de Transportes, criticó la situación en un comunicado.

“Estamos recibiendo múltiples denuncias de personas que usan el celular al conducir y lo suben a redes sociales. Es una conducta altamente mortal, incompatible con la conducción y sancionada por la Ley No Chat”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó: “El uso del celular es incompatible con conducir. Hoy la conducción no atenta es la principal causa de siniestros y muertes en el tránsito en Chile. El llamado es a la responsabilidad, especialmente de quienes tienen el poder de influir y deben dar el ejemplo”.