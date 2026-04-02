Home Economía "chile interrumpe envío de gas argentino en Ñuble y biobío por inc..."

Chile interrumpe envío de gas argentino en Ñuble y Biobío por incumplimiento normativo

“Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, dijo el Gobierno a través de un comunicado enviado por la cartera de Energía. También indicó que la exigencia de calidad del gas es más severa en Chile que en Argentina. El Ministerio de Energía indicó que, hasta el momento, la afectación de la suspensión de la importación de gas solo afecta a clientes industriales.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Chile interrumpe envío de gas argentino en Ñuble y Biobío por incumplimiento normativo

El Ministerio de Energía anunció que se suspendió la recepción de gas desde Argentina, a través del gasoducto del Pacífico, por detectar que el combustible no cumplió con “el estándar contratado”.

“Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, dijo el Gobierno a través de un comunicado enviado por la cartera de Energía. También indicó que la exigencia de calidad del gas es más severa en Chile que en Argentina.

El gasoducto es una de las infraestructuras a lo largo del país que abastece a Chile con el combustible proveniente desde Argentina. En este caso se abastece de gas a las regiones de Ñuble y Biobío.

“Como Ministerio de Energía estamos evaluando todas las posibilidades para que Argentina pueda restablecer el envío de gas compatible con las normas chilenas. Las autoridades de nuestro país ya están en contacto con las autoridades y empresas trasandinas para solucionar el problema”, aseguró la cartera.

Suspensión de la importación de gas afecta solo a clientes industriales


Sobre los efectos de la medida, el Ministerio de Energía informó que, hasta el momento, la afectación de la suspensión de la importación de gas solo afecta a clientes industriales.

“Es importante señalar que la gran mayoría cuenta con sistemas de respaldo, lo que permite mitigar impactos en la producción”, explicaron.

“Ante la urgencia que supone esta situación, las autoridades están a la espera de un estudio de la composición del gas (cromatografía) para identificar los reales riesgos de la utilización del gas argentino”, finalizó el escrito.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
UDI insiste en que se extradite a Apablaza y respalda ...

El timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez, explicó que solicitaron al Mandatario insistir en el asunto durante su próxima visita al país vecino. “Le pedimos que haga sus mejores esfuerzos para plantear al gobierno de Argentina que esto es prioritario y que para nosotros es realmente importante que Galvarino Apablaza sea capturado, extraditado y enfrente a la justicia en Chile”.

Leer mas
Nacional
Dictan prisión preventiva para sujeto vinculado a robo...

Una aplicación de GPS a una de las especies robadas anoche a la jefa comunal de Viña del Mar arrojó el domicilio del imputado. En la audiencia, la magistrada Jeanette Oliva declaró legal la detención y aplicó la medida cautelar más gravosa considerando los elementos aportados por el Ministerio Público. Entre ellos, que en una mochila del imputado se encontró gran cantidad de municiones, dos armas de fuego y casi dos kilos de pasta base de cocaína.

Leer mas
Nacional
Detienen al actor nacional Felipe Armas por violencia ...

Personal de Seguridad Pública de Ñuñoa y Carabineros acudió a un departamento en Avenida Irarrázaval tras recibir la alerta. En ese contexto, el operativo se activó luego del llamado de la presunta víctima.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
26
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/