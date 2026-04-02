Chile interrumpe envío de gas argentino en Ñuble y Biobío por incumplimiento normativo

El Ministerio de Energía anunció que se suspendió la recepción de gas desde Argentina, a través del gasoducto del Pacífico, por detectar que el combustible no cumplió con “el estándar contratado”.



“Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, dijo el Gobierno a través de un comunicado enviado por la cartera de Energía. También indicó que la exigencia de calidad del gas es más severa en Chile que en Argentina.



El gasoducto es una de las infraestructuras a lo largo del país que abastece a Chile con el combustible proveniente desde Argentina. En este caso se abastece de gas a las regiones de Ñuble y Biobío.



“Como Ministerio de Energía estamos evaluando todas las posibilidades para que Argentina pueda restablecer el envío de gas compatible con las normas chilenas. Las autoridades de nuestro país ya están en contacto con las autoridades y empresas trasandinas para solucionar el problema”, aseguró la cartera.

Suspensión de la importación de gas afecta solo a clientes industriales



Sobre los efectos de la medida, el Ministerio de Energía informó que, hasta el momento, la afectación de la suspensión de la importación de gas solo afecta a clientes industriales.

“Es importante señalar que la gran mayoría cuenta con sistemas de respaldo, lo que permite mitigar impactos en la producción”, explicaron.



“Ante la urgencia que supone esta situación, las autoridades están a la espera de un estudio de la composición del gas (cromatografía) para identificar los reales riesgos de la utilización del gas argentino”, finalizó el escrito.