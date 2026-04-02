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Dictan prisión preventiva para sujeto vinculado a robo de especies de alcaldesa Ripamonti

Una aplicación de GPS a una de las especies robadas anoche a la jefa comunal de Viña del Mar arrojó el domicilio del imputado. En la audiencia, la magistrada Jeanette Oliva declaró legal la detención y aplicó la medida cautelar más gravosa considerando los elementos aportados por el Ministerio Público. Entre ellos, que en una mochila del imputado se encontró gran cantidad de municiones, dos armas de fuego y casi dos kilos de pasta base de cocaína.

Patricia Schüller Gamboa
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Dictan prisión preventiva para sujeto vinculado a robo de especies de alcaldesa Ripamonti

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la prisión preventiva de J.H.Q.E por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego. Además de tenencia ilegal de municiones y receptación de arma de fuego.

Una aplicación de GPS a una de las especies robadas anoche a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, arrojó el domicilio del imputado. En este se descubrieron estos ilícitos por los que fue formalizado este sujeto.

La medida cautelar más gravosa

En audiencia, la magistrada Jeanette Oliva declaró legal la detención y aplicó la medida cautelar más gravosa considerando los elementos aportados por el Ministerio Público. Entre ellos, que en una mochila del imputado se encontró gran cantidad de municiones, dos armas de fuego y casi dos kilos de pasta base de cocaína.

La jueza estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad, considerando el número de delitos por los cuales ha sido formalizado. Y la gravedad de las penas asignadas a los delitos, al menos de crimen para dos de ellos.

Finalmente, magistrada Oliva dio orden de ingreso del imputado al Complejo Penitenciario Valparaíso y fijó en 90 días el plazo de investigación.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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