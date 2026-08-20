Bachelet enfrentará este viernes segundo sondeo informal en el Consejo de Seguridad de la ONU

Una importante jornada tendrá este viernes 21 de agosto la expresidenta Michelle Bachelet, en medio de la carrera para elegir a la próxima persona que encabezará la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Y es que este viernes se realizará el segundo sondeo informal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La exmandataria intentará revertir el cuarto lugar obtenido en el primer sondeo, el cual se llevó a cabo a fines de julio. En esa ocasión, Bachelet recibió seis votos de apoyo, cinco de rechazo y cuatro sin opinión.

A su vez, en esa votación se impuso la costarricense y directora de la UNCTAD, Rebeca Grynspan. En segundo lugar quedó la excanciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birckett; y tercero el argentino y director de la OIEA, Rafael Grossi.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países. Asimismo, las cinco naciones con poder de veto en este grupo son EEUU, Francia, Reino Unido, China y Rusia.

En declaraciones obtenidas por Radio Cooperativa, el excanciller y uno de los voceros activos de la campaña de Bachelet, Heraldo Muñoz, dijo que “hay que tomar en debida cuenta esta votación informal, en el entendido de que no es definitiva”.

“Habrán varias más (votaciones informales) antes de la final (para escoger al próximo Secretario General de la ONU), donde se identifican los países con poder de veto y si lo han de ejercer”, sostuvo.

Por su parte, la novedad en este segundo sondeo será la aparición de la candidatura de Ivonne Baki, diplomática ecuatoriana-libanesa nominada por el Reino de Tonga.

La citada emisora precisó que, al existir cierto consenso en que la próxima líder de la ONU sea mujer y oriunda de Latinoamérica, su irrupción genera incertidumbre respecto a una eventual dispersión de votos.