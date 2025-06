Bachelet: “Mi mejor rol es contribuir a la unidad del progresismo”

La expresidenta, Michelle Bachelet, llegó la mañana de este domingo hasta el colegio Complejo Educacional La Reina para emitir su voto en el marco de las primarias del oficialismo.



Tras sufragar, recalcó la importancia de votar, “porque permite poder participar, y muchas veces las personas sienten que quisieran poder que su voz se dé a conocer y esta es una oportunidad para que la voz se dé a conocer”.



Añadió que cuando se reunió “con los entonces seis candidatos que había en ese momento, les dije que yo iba a ser prescindente durante la primaria, pero que sí iba a apoyar a la candidata o candidato que fuera electo, en el periodo de campaña”.



“Yo pensaba que mi mejor rol es contribuir a la unidad, a la unidad del progresismo y eso es lo que voy a hacer”, manifestó la expresidenta.



Bachelet señaló que “todavía no he conversado con los comandos. He tenido muchos compromisos internacionales y, de hecho, hoy día mismo viajo fuera del país. Así que cuando vuelva, me pondré a disposición de la candidata o el candidato que salga electo”.