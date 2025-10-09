Balacera en Metro Cumming: hombre recibe disparos por la espalda en un acceso a la estación

Un sujeto baleó esta mañana a un hombre en el acceso a la estación Cumming, ubicada en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 7:40 horas, según informó el teniente coronel Mauricio Meneses, quien detalló que la víctima iba “bajando la escalera del Metro” cuando fue atacada.

El afectado, un hombre adulto de nacionalidad peruana, recibió “tres lesiones con arma de fuego”, pese a que “ejecutaron cerca de cinco disparos”. El uniformado agregó que el agresor “llega al lugar en una bicicleta, realiza este delito, efectúa los disparos y después huye en la misma bicicleta”, recogió Emol.

Carabineros realiza diversas diligencias para dar con el paradero del autor de los disparos, mientras personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) acudió al sitio del suceso para asistir a la víctima y trasladarla a la ex Posta Central. “Según la primera información, está fuera de riesgo vital”, complementó el jefe policial.

Meneses precisó que “en el interior del Metro, hay mucha evidencia balística”, mientras la empresa Metro de Santiago informó mediante su cuenta en X que “estación Cumming L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes debido a procedimiento de seguridad. Quinta Normal L5 operará como estación común”.

El Ministerio Público aún no determina qué institución policial quedará a cargo de las diligencias del caso.