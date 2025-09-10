Home Internacional "balean a charlie kirk, aliado de trump, durante una charla en la ..."

Balean a Charlie Kirk, aliado de Trump, durante una charla en la Universidad Utah Valley

El presidente Trump solicitó oraciones por Kirk tras conocerse la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, publicó en la red Truth Social.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue herido de bala este miércoles durante su participación en un evento en la Universidad Utah Valley.

En grabaciones difundidas en redes sociales se observa a Kirk recibiendo el disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa frente a cientos de asistentes.

La universidad informó mediante un comunicado que un orador invitado había sido atacado con un disparo en el campus y que ya había un sospechoso bajo custodia.

El hecho, presenciado por alrededor de 2.000 personas, está siendo investigado por las autoridades, según relató el excongresista Jason Chaffetz, presente en el evento.

Trump solicitó oraciones por Kirk tras conocerse la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, publicó en la red Truth Social.

El vicepresidente JD Vance también pidió plegarias por el comentarista, a quien describió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

El senador por Utah, Mike Lee, expresó en X: “Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”.

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, es activista, escritor y comentarista. Es conocido principalmente por fundar Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

El analista respaldó públicamente a Trump en distintos actos de campaña el año pasado y asistió a la ceremonia de investidura presidencial.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Quería volver y tenía problemas de celos: Familia dio ...

La madre de la víctima, quien reside en El Tabo, declaró en el matinal “Mucho Gusto” de Mega que su hija y su pareja “tenían problemas, él era muy celoso. Ella se quería volver a Chile porque la relación ya no daba para más”.

Leer mas
Nacional

Plan de contingencia para Fiestas Patrias: más de un m...

La ministra del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, detalló que los días de mayor flujo vehicular serán “el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18. En tanto, el mayor flujo de retorno se registrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre”.

Leer mas
Internacional

Alumna de 14 años entró con un arma, abrió fuego y se ...

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el municipio de La Paz, según informaron medios trasandinos como Clarín.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/