Bancada UDI exige a Boric y al Poder Judicial establecer responsabilidades “inmediatas” tras confirmarse que sicario liberado huyó del país

El jefe de la Bancada de la UDI, Henry Leal, junto con el diputado Juan Manuel Fuenzalida, exigieron al Presidente Gabriel Boric, así como al Poder Judicial, establecer responsabilidades administrativas “inmediatas” tras la liberación por “error” del sicario identificado como Alberto Carlos Mejía, luego que este lunes el Ministerio Público confirmara que el sujeto huyó hacia Perú la semana pasada.



Ambos parlamentarios calificaron como absolutamente “inconcebible” e “inaceptable” que, habiendo transcurrido casi una semana de haberse conocido la liberación del imputado por el homicidio de un comerciante del Barrio Meiggs, aún no se establezcan sanciones por lo ocurrido, sobre todo considerando que desde el propio Gobierno han tildado como “negligente” la situación.

Tanto Leal como Fuenzalida acusaron que el sistema penitenciario “ha evidenciado una serie de falencias con este caso, donde hubo no sólo hubo órdenes judiciales contradictorias, sino también se falló en la identificación del sicario, quien dio un alias que no pudo ser corroborado, lo que seguramente también le permitió salir del país sin problema alguno”.

“Ya no se trata de una cadena de errores, sino de una vulnerabilidad significativa que no se había registrado con anterioridad en nuestro país”, argumentaron los legisladores gremialistas, junto con señalar que el encadenamiento de hechos “sólo ayudaron a que este sujeto escapara no sólo de la Justicia, sino también del territorio nacional”.

“La ciudadanía hoy demanda determinar quiénes son los responsables de la fuga de este peligroso criminal, independiente de qué rama del Estado se trate, junto con reformular los protocolos y procedimientos carcelarios, pues de lo contrario, significará que el crimen organizado habrá encontrado una fórmula para que sus integrantes puedan cometer delitos de alta connotación social, para luego volver a las calles en la total impunidad por las falencias que evidencia nuestro sistema”, agregaron.

Finalmente, los diputados Leal y Fuenzalida llamaron al Presidente Boric a “estar encima de este caso y ejercer las responsabilidades que correspondan, ya sea al ministro de Justicia o a Gendarmería, en lugar de darse gustitos ideológicos organizando una cumbre que no le trae ningún tipo de beneficio a los chilenos y al país”.