Bancada UDI pide al Gobierno querellarse por Ley Antiterrorista tras múltiples avisos de bomba en la RM

Los diputados de la Bancada UDI que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, llamaron al Gobierno a querellarse por Ley Antiterrorista. Esto tras los múltiples avisos de bomba que se registraron durante esta tarde en la Región Metropolitana.

Carabineros activó un intenso operativo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) -donde se encontraba la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao-, así como en el Centro de Justicia y en diversos juzgados civiles, a raíz de los avisos que obligaron a evacuar los lugares.

Durante la tarde la institución policial debió desalojar -de manera preventiva- el Zoológico de Santiago, ubicado en el Parque Metropolitano.

Si bien desde el Gobierno anunciaron la presentación de querellas, los parlamentarios solicitaron que las acciones penales se interpongan invocando la Ley Antiterrorista. Especialmente considerando que los antecedentes que se han conocido hasta ahora dan cuenta del envío de un correo electrónico con amenazas dirigidas a distintos puntos y centros de la Región Metropolitana.

“Lo ocurrido durante esta jornada en Santiago es de la máxima gravedad”

“Lo ocurrido durante esta jornada en Santiago es de la máxima gravedad y no se trata de un acto menor, sino que son hechos que buscan alterar el orden público. Afectar el normal funcionamiento de la ciudad e infundir temor en la ciudadanía. Este tipo de conductas no puede tener cabida en nuestro país. Y, por lo mismo, lo que corresponde es que el Gobierno no sólo se querelle contra los responsables, sino que además solicite la aplicación de las máximas sanciones que contempla la ley actual”, manifestaron los diputados Coloma y Cretton.

Agregaron que “todos los que están detrás de estas amenazas no sólo ponen en riesgo la seguridad de miles o, incluso, millones de personas. Sino que además tensionan innecesariamente a las policías y a los equipos de emergencia, los que se ven obligados a desviar recursos fundamentales para enfrentar este tipo de amenazas”.

Dichas conductas “se encuadran plenamente en el espíritu de la Ley Antiterrorista”

En ese contexto, y tomando en cuenta que el correo enviado a distintos recintos -como el GAM- habría señalado que el objetivo era que “reine el caos por todas partes” y que “queremos ver el miedo en sus ojos”, los integrantes de la Bancada UDI aseguraron que dichas conductas “se encuadran plenamente en el espíritu de la Ley Antiterrorista. Que está dirigida contra todas las personas que buscan infundir temor en la ciudadanía y provocar un estado de alarma generalizado”.

“Esperamos que nadie minimice la gravedad de estos hechos y que el Gobierno actúe con decisión, aplicando todo el rigor de la ley contra quienes resulten responsables. Este tipo de amenazas no puede quedar impune, porque su único objetivo -tal como lo vimos hoy- es sembrar el miedo y generar caos en la ciudadanía. Por lo mismo, es fundamental que se utilicen todas las herramientas legales disponibles, incluida la Ley Antiterrorista, persiguiendo a los responsables hasta llegar a las últimas consecuencias, de manera de dar una señal clara de que en nuestro país no vamos a tolerar que se busque atemorizar a la población y quede sin consecuencias”, reafirmaron Coloma y Cretton.