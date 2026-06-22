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Lugares turísticos en Chile: Angol, historia, naturaleza y sabores en el corazón de La Araucanía

El Parque Nacional Nahuelbuta, la Piedra del Águila y la gastronomía local son parte de los atractivos que convierten a Angol en uno de los destinos más interesantes de la Provincia de Malleco.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Angol, historia, naturaleza y sabores en el corazón de La Araucanía

Cuando se habla de lugares turísticos en Chile, destinos como San Pedro de Atacama, Puerto Varas o Torres del Paine suelen concentrar gran parte de la atención. Sin embargo, en la Región de La Araucanía existe una ciudad que combina historia, naturaleza y tradiciones locales: Angol.

Ubicada en la Provincia de Malleco, esta comuna se ha transformado en una interesante alternativa para quienes desean descubrir nuevos lugares turísticos en Chile, especialmente aquellos vinculados a bosques nativos, senderismo, patrimonio cultural y gastronomía sureña.

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Lugares turísticos en Chile: el Parque Nacional Nahuelbuta como principal atractivo de Angol

Uno de los mayores atractivos de Angol es el Parque Nacional Nahuelbuta, un espacio natural reconocido por albergar antiguos bosques de araucarias y una importante biodiversidad.

El parque cuenta con senderos para caminatas, miradores naturales y sectores ideales para la observación de flora y fauna. Además, durante los días despejados es posible apreciar tanto la Cordillera de los Andes como el océano Pacífico, una característica que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más llamativos para los amantes de la naturaleza.

Piedra del Águila

Dentro del mismo parque se encuentra la Piedra del Águila, uno de los miradores más visitados de la Región de La Araucanía.

Desde este punto es posible contemplar extensos paisajes cordilleranos, bosques nativos y parte del territorio de Malleco. Debido a su privilegiada ubicación, se ha convertido en una parada obligatoria para quienes recorren el sector.

Lugares turísticos en Chile: patrimonio, tradiciones y gastronomía en Angol

La historia también ocupa un lugar importante dentro de la identidad de la ciudad. Uno de los espacios más representativos es la Plaza Siete Fundaciones, que recuerda el complejo proceso histórico vivido por Angol durante el período colonial.

Este lugar es considerado uno de los principales puntos de encuentro de la comuna y permite conocer parte del patrimonio local mientras se recorren sus áreas verdes y monumentos.

Gastronomía y productos típicos de Malleco

Entre los atractivos que complementan la experiencia turística se encuentra la gastronomía local. La zona destaca por sus preparaciones tradicionales, carnes, productos agrícolas, mieles y recetas inspiradas en la cultura campesina y mapuche.

Durante distintas épocas del año, ferias costumbristas y encuentros gastronómicos permiten descubrir algunos de los sabores más representativos de la provincia.

Una alternativa para descubrir el sur de Chile

Gracias a su ubicación estratégica, Angol también funciona como puerta de entrada a diversos destinos de La Araucanía. Desde la ciudad es posible acceder a reservas naturales, rutas patrimoniales y sectores rurales que permiten conocer una faceta diferente del sur del país.

Por su combinación de naturaleza, historia y tradiciones, Angol se posiciona como uno de esos lugares turísticos en Chile que aún conservan un carácter auténtico y que vale la pena considerar para futuras escapadas.

Lugares turísticos en Chile: Región de La Araucanía y su riqueza gastronómica
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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