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BancoEstado elimina cobro de $300 por transferencia desde la CuentaRut

Según consignó 24Horas, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la institución, Mario Farren, desde el 15 de abril del 2026, todas las transferencias hechas desde la CuentaRUT a otros bancos no sufrirán el cobro de comisión que regía hasta ahora.

Patricia Schüller Gamboa
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BancoEstado elimina cobro de $300 por transferencia desde la CuentaRut

BancoEstado confirmó este lunes el un “importante cambio” que tendrá la CuentaRUT, el mismo año en que el documento financiero cumple 20 años de vida. Será eliminado el cobro de $300 por transferencias bancarias a otras entidades.

Según consignó 24Horas, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la institución, Mario Farren, desde el 15 de abril del 2026, todas las transferencias hechas desde la CuentaRUT a otros bancos no sufrirán el cobro de comisión que regía hasta ahora.

“Esto nos hace competitivo en un mercado que se ha ido modernizando“, aseveró el directivo.

Farren destacó que el no cobro de esta comisión, “más que un esfuerzo es agregar competitivdad a un sistema de pago”.

“Es el sistema de pago masivo más importante de Chile y me atrevería a decir de Latinoamérica, con más de 15,5 millones de cuentas abiertas”, indicó.

Esta modificación no rige para quienes retiren dinero desde su CuentaRUT desde cajeros automáticos de otros bancos.

El presidente del BancoEstado señaló que esta modificación “nos hace competitivo en un sistema que se ha ido modernizando”.

“Desde el año pasado, la CuentaRUT se transformó en una billetera digital gracias a la aplicaicón RUTPay”, afirmó.

En base a estimaciones del mismo banco, el 87% de la población residente en Chile posee una CuentaRUT activa.

De ellos, poco más de un millón corresponde a ciudadanos inmigrantes.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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