Banda argentina canceló gira en chile por "violencia xenófoba"

Banda argentina canceló gira en Chile por “violencia xenófoba”: Apuntaron a incidentes en Avellaneda 

Desde Seattle Supersonics, grupo tributo a Nirvana, decidieron suspender sus shows en nuestro país, revelando que recibieron “amenazas de muerte y de boicoteo”, debido a los hechos de violencia que se registraron en agosto pasado en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Leonardo Medina
La banda argentina Seattle Supersonics, agrupación que tributa a Nirvana, canceló una gira programada en Chile para el presente mes de septiembre, acusando que sufrieron “violencia xenófoba”.

El grupo tenía shows agendados en Quilpué, Talcahuano y Santiago. No obstante, desde la productora a cargo de los conciertos anunciaron que se suspendieron los recitales por “motivos de fuerza mayor”, ajenos a la empresa y la banda.

Sin embargo, los propios músicos argentinos se pronunciaron recientemente y revelaron que la cancelación se produjo tras recibir “amenazas de muerte y de boicoteo”, producto de los incidentes ocurridos el pasado mes de agosto en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. 

Mediante sus redes sociales, Seattle Supersonics manifestó que “seremos transparentes (a diferencia de la producción que solo dijo ‘por fuerza mayor’) sobre los motivos de la cancelación de los shows en chile. Como dice la imagen clara y directamente, lo que ha pasado es que ‘ganaron los malos’”. 

“Hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo (de ir a dar los shows), por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local en el mes de agosto”, añadieron. 

El grupo subrayó que “repudiamos en todo sentido” estos hechos de violencia, y remarcaron que “claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”.

“Nosotros desestimamos las amenazas, por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo, pero algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación”, expresaron. 

A la vez, indicaron que desde la producción “llegaron a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad como así también de otras personas involucradas en los eventos”.

“Lamentamos muchísimo esto, solo podemos estar agradecidos con todos los fans chilenos que estaban expectantes con los shows, con sus tickets comprados y con ganas de simplemente disfrutar de un espectáculo (…) Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos. Repudiamos todo tipo de violencia”, sentenciaron.

