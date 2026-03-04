Baos y gastronomía taiwanés: dónde probar comida auténtica y qué hacer en Santiago

La escena gastronómica asiática en Santiago ya va mucho más allá del clásico sushi. Hoy destacan los sabores callejeros de Taiwán, con caldos reconfortantes y las masas al vapor.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para salir de la rutina con amigos, la auténtica comida taiwanesa es una alternativa ideal para descubrir nuevas texturas y sabores.

Para ayudarte, descubre cuatro locales que traen todo el sabor oriental a la ciudad: desde buffets contundentes hasta picadas al paso con beneficios para estudiantes (Junaeb y Amipass), ideales para una tarde con amigos acompañada de bubble tea.

Qué hacer en Santiago para probar el sabor taiwanés en Estación Seúl

Hocha

Con dos locales en Santiago uno en Providencia (Av. Nueva Providencia 1346) y el otro en el Patio La Dehesa (Av. José Alcalde Délano 1042), y en Estación Seúl (Avenida Recoleta 351).

Este espacio es ampliamente reconocido por su auténtico ramen taiwanés, una inmensa variedad de bubble teas, baos esponjosos y mucho más.

Para vivir la experiencia completa, puedes pedir un Gua Bao, el equivalente a la hamburguesa taiwanesa: un pan al vapor suave y esponjoso, relleno de cerdo en soya, vegetales encurtidos, cilantro, maní en polvo y un toque de azúcar flor.

Y si vas con hambre de un buen plato caliente el Ramen Dan-Ah Mien, preparado a base de un caldo de hueso de cerdo cocido a fuego lento, acompañado de fideos artesanales frescos, dientes de dragón, salsa Lo Ba, camarones ecuatorianos, medio huevo estilo Taiwán y un toque de cilantro.

Una picada universitaria en Barrio República

Chicken Tea

Si andas por el Barrio República esconde una joya asiática imperdible. Ubicado en Sazié 2069, Chicken Tea es una auténtica picada para estudiantes con precios accesibles y una refrescante variedad de bubble teas.

Entre sus platos la Loba Vegana, una sabrosa carne de soya estofada con especias, servida sobre una cama de tallarines salteados con verduras. O algo más clásico como el Pollo Mongoliano, sea apanado o natural, salteado con cebollín en salsa de soya y que viene acompañado con arroz blanco o chaufán.

Y Si vas por un antojo rápido, tienes que probar sus bolitas de arrzosfritas rellenas de arroz, espinaca y queso, o unos crujientes palitos de jibia frita para acompañar tu té de burbujas favorito.

El clásico santiaguino

Pollo Chang

Si el antojo pide comida rápida y te preguntas qué hacer en Santiago para calmar el hambre con auténtico sabor asiático Pollo Chang es una parada obligada.

Con su local en pleno centro (Arturo Prat 231), a la salida de Metro Los Héroes, se especializa en la comida callejera taiwanes.

Ya sea el clásico bao, o trocitos de pollo picante o un tofu increíblemente crocante, todo bocado alcanza su punto perfecto al sumergirlo en salsa de soya.

Si necesitas un plato más contundente para reponer fuerzas, el pollo agridulce, acompañado de tallarines salteados y brócoli fresco, acompañado con matcha con tapioca y pops de mango.

Además, se convierte en un verdadero salvavidas a la hora de almuerzo, ya que aceptan Junaeb, Sodexo, Edenred y Amipass.

Qué hacer en Santiago para probar un buffet taiwanes

Okinawa

Si andas paseando por el centro y buscas qué hacer en Santiago para disfrutar de un almuerzo contundente, el Boulevard Alameda esconde un secreto a voces: Okinawa.

Ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 333 en el Blvd Alameda en el Local G3, es un buffet imperdible para quienes buscan lo mejor de la comida vegetariana y vegana taiwanesa.

Su buffet con más de 15 opciones como baos al vapor, onigiris, guisos y más. Para quienes prefieren un plato a la carta, ofrecen un reconfortante ramen vegano y, por supuesto, una excelente variedad de bubble tea para refrescar la visita.

Además acepta Junaeb, Edenred y Pluxee, y cuantan con menús especiales para los estudiantes.