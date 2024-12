Belén Mora relata incómodo momento que vivió con adulta mayor que tocó su vientre: “Quedé en shock”

Una incómoda situación vivió recientemente la comediante Belén Mora, quien a través de sus redes sociales, contó que una adulta mayor le tocó su vientre de embarazada sin su autorización.

Mediante sus historias de Instagram, la humorista, que tiene 30 semanas de embarazo, realizó un duro descargo y relató que todo ocurrió mientras estaba con un amigo en una cafetería.

“Les quería contar algo que me pasó y que me molestó mucho. Pero estaba tan cansada físicamente y con un golpe de calor, que decidí no hacer nada al respecto”, manifestó de entrada.

Asimismo, indicó que “me senté con un amigo en el Coppelia a tomar algo. Estaba grabando un video para mandárselo a alguien y una señora se acercó, me dijo ‘permiso’ y me toqueteó la guata. Y siguió caminando”.

“Quedé en shock”, subrayó la exintegrante de “Morandé con compañía”.

A la vez, mencionó que “no voy a hablar por todas las embarazadas, solo por mí: NUNCA HAGAN ESO. Es tan fuerte como que te agarren una pechuga”.

“No se toca la guata de una mujer embarazada, a no ser que te inviten a tocarla. NO SE HACE”, sostuvo, añadiendo que “y no dejé la cag… porque era una señora mayor, que andaba con un señor aún mayor que ella”.

Por último, concluyó diciendo que “yo feliz me saco fotos, le grabo un saludo para la alianza si es que me lo pide, le hago un videito, etc. Pero, por favor, no me toque la guata. Gracias”.