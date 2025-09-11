Bolivia anuncia “acciones” luego que diputada Cordero afirmara que ellos “tienen poco oxígeno cerebral”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció “acciones diplomáticas” luego de los polémicos dichos de la diputada chilena María Luisa Cordero (Indep RN), quien aseguró que los bolivianos “tienen poco oxígeno cerebral”.

Las palabras de la parlamentaria surgieron a propósito de la criticada propuesta del candidato presidencial Rodrigo Paz sobre legalizar los autos “chutos” (robados) en el país altiplánico.

A través de su cuenta de X, el mandatario boliviano rechazó “enérgicamente” las declaraciones de Cordero, calificándolas como “términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano”, recogió Radio Biobío.

“Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”, criticó.

El jefe de Estado recordó que “nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”.

En esa línea, confirmó que “desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos”.

DIPUTADA CORDERO TILDÓ DE “TONTORRONES” A BOLIVIANOS

Las expresiones de la diputada María Luisa Cordero, de 84 años, se produjeron el pasado 9 de septiembre durante una sesión de la Cámara de Diputados de Chile.

Una transmisión de la Cámara Baja registró el momento en que la parlamentaria se refirió a la iniciativa de Rodrigo Paz, carta del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, sobre legalizar vehículos robados en el país altiplánico.

“Sin ánimo de ser denostadora, estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos”, inició Cordero.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, (…) por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan estas frases” como la que dijo el candidato presidencial, aseguró.

La parlamentaria agregó: “Son portadores crónicos, desde el nacimiento, de una encefalopatía hipóxica que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaban de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia, ese es el nombre elegante para decir la ‘tontorronés’ de los vecinos. Y esto es crónico, no tiene remedio”.