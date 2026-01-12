Bolsa chilena comienza esta semana al alza: vuelve a hacer historia al superar los 11 mil puntos

Los mercados financieros internacionales atraviesan una jornada marcada por la arremetida judicial del gobierno de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, un movimiento que es leído como un golpe a la autonomía del banco central.

Chile tampoco ha quedado al margen de este escenario: el dólar en el mercado local caía más de $10 durante la mañana, mientras el IPSA —principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago— subía con fuerza un 1,12%, hasta ubicarse en 11.036 puntos, rompiendo por primera vez la barrera de los 11 mil, recogió Emol.

Las acciones con mayores avances en la Bolsa de Santiago fueron lideradas por SQM-B, que subía 3,75%, seguida por IAM (Inversiones Aguas Metropolitanas), con un alza de 3,33%. Más atrás se ubicaban Cenco Malls, con un avance de 1,8%; CAP, que crecía 1,29%; y Cencosud, que escalaba 0,99%.

Los mercados estadounidenses también reaccionaban con cautela, ya que en las operaciones a futuro los principales índices de Wall Street anticipaban retrocesos: los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,8%, el Dow Jones caía 0,7% y los del S&P 500 perdían 0,5%. Todo esto ocurría mientras los activos refugio alcanzaban máximos históricos y el dólar se debilitaba a nivel global.

El anuncio de una investigación criminal contra Jerome Powell profundizó la volatilidad, luego de que se informara que fiscales federales abrieron una causa contra el presidente de la Fed, lo que vuelve a poner en duda la independencia del banco central estadounidense.

En ese marco, Powell sostuvo que “La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, según expresó en un comunicado.