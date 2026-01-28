Home Nacional "boric acusa “maniobras dilatorias” de la udi por postergación de ..."

Boric acusa “maniobras dilatorias” de la UDI por postergación de proyecto sala cuna universal

El Mandatario, en conversación con Sabes, afirmó que “la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la comisión del Senado se fue de Chile, el senador Sanhueza, debiendo estar en Chile, se fue. No citó a la comisión, no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Boric acusa “maniobras dilatorias” de la UDI por postergación de proyecto sala cuna universal

El Presidente Boric acusó “maniobras dilatorias” por parte de la UDI por la postergación en la tramitación del proyecto de sala cuna universal.

En conversación con Sabes, el Mandatario afirmó que “la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la comisión del Senado se fue de Chile, el senador Sanhueza, debiendo estar en Chile, se fue. No citó a la comisión, no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”.

Según el Jefe de Estado se trata de “maniobras dilatorias para que esto no se viera” y recalcó que “esto se viene discutiendo hace cerca de 10 años. Ellos saben perfectamente que acá había un trabajo intenso para tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles, pero eso se había ido mejorando”.

Asimismo, destacó que los senadores RN Rodrigo Galilea y Paulina Núñez han hecho esfuerzos importantes para que el proyecto salga adelante. “Si hoy día el proyecto no sale adelante es porque hay un sector minoritario de la política chilena, porque no pongo en esto a toda la derecha”, añadió.

Agregó que “hay un sector minoritario de la derecha chilena que ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Si tienen diferencias, vote en contra, pero no impida la discusión“.

Vallejo critica a la UDI y a Kast por entrampamiento de la sala cuna universal
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ministerio Público abre investigación  contra senadora...

Según el testimonio del abogado Eduardo Lagos, formalizado y en prisión preventiva, dado a conocer por La Segunda, la senadora Loreto Carvajal (PPD) habría recibido “$300 millones para lograr que Yamil Najle alcanzara el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Chillán”.

Leer mas
Nacional
Cordero y nombramiento de Steinert: “No afecta a...

El titular de Seguridad, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, señaló que “el Ministerio Público es la institución, probablemente, desde el punto de vista de la autonomía orgánica y funcional, más amplia que nosotros tenemos en nuestro país”.

Leer mas
Nacional
Megatoma de San Antonio: Dueños reclaman que se exprop...

Según informó El Mercurio de Valparaíso, la acción fue interpuesta por la Inmobiliaria San Antonio S.A. ante el Juzgado Civil de San Antonio, al amparo del artículo 9 letra b) del Decreto Ley N°2.186, normativa que regula los procesos de expropiación en Chile y que permite reclamar cuando una expropiación parcial deja el resto del inmueble sin valor económico.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/