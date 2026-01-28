Boric acusa “maniobras dilatorias” de la UDI por postergación de proyecto sala cuna universal

El Presidente Boric acusó “maniobras dilatorias” por parte de la UDI por la postergación en la tramitación del proyecto de sala cuna universal.



En conversación con Sabes, el Mandatario afirmó que “la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la comisión del Senado se fue de Chile, el senador Sanhueza, debiendo estar en Chile, se fue. No citó a la comisión, no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”.



Según el Jefe de Estado se trata de “maniobras dilatorias para que esto no se viera” y recalcó que “esto se viene discutiendo hace cerca de 10 años. Ellos saben perfectamente que acá había un trabajo intenso para tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles, pero eso se había ido mejorando”.



Asimismo, destacó que los senadores RN Rodrigo Galilea y Paulina Núñez han hecho esfuerzos importantes para que el proyecto salga adelante. “Si hoy día el proyecto no sale adelante es porque hay un sector minoritario de la política chilena, porque no pongo en esto a toda la derecha”, añadió.



Agregó que “hay un sector minoritario de la derecha chilena que ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Si tienen diferencias, vote en contra, pero no impida la discusión“.