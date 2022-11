Boric anuncia que convocará comisión “por la paz y el entendimiento” para “saldar deuda con el pueblo mapuche”

El Presidente Gabriel Boric anunció este viernes que convocará a la creación de una comisión “por la paz y el entendimiento” entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Esto con el objetivo de determinar con claridad la demanda de tierras de esas comunidades y dar solución de esa forma al conflicto indígena.



Desde Villarrica, en el cierre de su gira por la Región de La Araucanía, dijo que “mi voluntad es que la comisión empiece a ejercer sus funciones en marzo de 2023, por cierto que hemos tenido conversaciones con diferentes actores (…) no puedo dar nombres por ahora hasta que esté conformada, pero la idea es que sea totalmente transversal, que tenga una validación de todos los sectores y espero que esta entregue sus resultados antes de la conmemoración de los 200 años del Tratado de Tapihue, que me parece que es muy significativo”, señaló.



E Mandatario agregó que “hemos aumentado el presupuesto de la Conadi significativamente, pero sí, está considerado el diálogo también con las forestales justamente para esto (…) este año aumentamos el presupuesto de Conadi en 11%, y en específico, el presupuesto para compra de tierras en un 21,2%”.



Sobre la compra de tierras a las empresas forestales destinadas para los pueblos originarios, enfatizó que “si bien las forestales tienen que cumplir un rol, sabemos que no son los únicos. Tienen un porcentaje de tierras reclamadas están en manos de las forestales hoy día, pero hay otra parte muy importante que no está en manos de las forestales, entonces tenemos que abordarlo todo, pero sí, lo estamos conversando con ellos, y para eso, la Conadi cumple un rol fundamental”.



Estas declaraciones las dio en medio de su visita a la zona, donde ya ha anunciado mayores inversiones y cambio en leyes, para así enfrentar la violencia e inestabilidad que vive la Macrozona Sur.



En materia de seguridad, el Jefe de Estado declaró que “hemos fortalecido el presupuesto de Carabineros, en particular, y hemos levantado inquietudes específicas respecto a vehículos, tenencias necesarias en ciertos sectores rurales, mejoramiento de caminos”, y en materia de inversión, “estamos avanzando ya (…) los resultados van a ir siendo paulatinos pero tienen que haber resultados este año”.



El Mandatario reconoció este jueves que ha habido actos terroristas en la región, pero también manifestó que la normativa que persigue estos delitos ha dado malos resultados para el Estado.



Sobre este tema, declaró que “es un hecho que la aplicación de la Ley Antiterrorista ha tenido pésimos resultados tanto para las víctimas como para el Estado de Chile (…) nosotros creemos que existen otras herramientas mucho mejores, y por lo tanto, invito también a los parlamentarios a que no entremos en una polémica respecto justamente a la Ley Antiterrorista. Nosotros estamos comprometidos con el combate frontal al crimen organizado y vamos a trabajar en esa dirección. La Ley Antiterrorista para nosotros no es una opción”.



El Presidente Boric se reunió la mañana de este viernes con un consejo de lonkos pehuenche en Lonquimay, la comuna cordillerana más apartada hacia la frontera con Argentina de La Araucanía. Posteriormente fue a Villarrica, donde sostuvo un encuentro con los alcaldes de la Provincia de Cautín.