Boric tras reunión con víctimas de la violencia: “Fue tremendamente impactante y desgarrador”

El Presidente Gabriel Boric hizo un balance preliminar de lo que ha sido hasta ahora su visita a la Región de La Araucanía como Mandatario.



En una entrevista con Radio Lonquimay, ciudad en la que pasó la noche, el Mandatario explicó la razón de su viaje luego de ocho meses en el Gobierno, y afirmó que antes de hacerlo tenía que “venir con una agenda sólida, robusta y por eso nos demoramos en prepáralo, pero creemos que era importante para no decepcionar a la gente”.



“Sabemos que acá en La Araucanía están cansados de promesas, y que los habitantes tienen el derecho a vivir en paz, a salir de la pobreza, a cuestiones tan básicas como tener agua. Hay muchas postas y escuelas rurales que están sin agua potable. Tenemos un problema de falta de inversión gravísimo”, agregó.



También se refirió a sus actividades este jueves, donde se reunió con el gobernador Luciano Rivas y con víctimas de la violencia. Aseveró que fue “tremendamente impactante y desgarrador, pero también es importante para ellos poder escucharlos, y nos comprometimos a hacer nuestros máximos esfuerzos por devolverle la seguridad y la tranquilidad a la gente en La Araucanía”.



“Es importante que no naturalicemos esta violencia, esto no puede seguir ocurriendo. Vamos a fortalecer tanto a las policías como a las comunidades, para poder asegurar que los habitantes de La Araucanía vivan en paz, pero (la región) es mucho más que eso”, zanjó.

REUNIÓN CON COMUNIDADES



El Presidente adelantó parte de lo que realizará la jornada de este viernes. “Ahora tenemos una reunión con comunidades mapuches, porque ahí también hay una deuda histórica de despojo, de reconocimiento, que no tiene que ver solamente con una cuestión económica. Sino, con reconocer que acá hay un pueblo que tiene un derecho a existir, una cosmovisión distinta, un lenguaje distinto, una manera de entender la salud distinta y que eso tiene derecho a seguir floreciendo, y eso es lo que vamos a conversar también justamente con las comunidades”.



Por otra parte, aprovechó la instancia para condenar los rumores respecto a su estadía en Lonquimay. “Estaban inventando que me iba a quedar a dormir en un regimiento, en un castillo (…) dormimos acá, dentro del mismo Lonquimay, en una cabaña de una pieza y un baño”.



“Muchas veces las noticias importantes, las buenas noticias, el diálogo que estamos estableciendo, el plan de inversión para la provincia de Malleco presentado a los once alcaldes ayer queda en segundo plano producto de estos ‘cahuines’, estas polémicas que son absurdas”, afirmó.



Finalmente, invitó a que “logremos trabajar todos, independiente de las diferencias políticas, en una misma dirección. A mí me alegra mucho que ayer estuvieron los once alcaldes de la provincia de Malleco, voy a juntarme después con los alcaldes (de la provincia) de Cautín, en Villarrica”.



Y añadió que “me junté con todos los parlamentarios de la zona antes de venir para acá para escuchar sus propuestas. Me han planteado sus preocupaciones respecto a un centro oncológico para la región, su preocupación respecto al delito de usurpación, al pago de contribuciones de quienes han sido víctimas de este, como mejoramos la seguridad agroalimentaria, porque siempre se dice que La Araucanía es el granero y la despensa de Chile, y hemos visto que han habido casos gravísimos de incluso extorsión a pequeños agricultores”.