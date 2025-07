Boric inaugura Tenencia en La Pintana en honor a mártir de Carabineros

El Presidente Boric encabezó este jueves la inauguración de la nueva Tenencia de Carabineros de Chile Suboficial Mayor Óscar Galindo Saravia en La Pintana, nombre en honor al mártir de Carabineros fallecido en 2018.



En compañía del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y la familia del suboficial mayor Galindo, el Jefe de Estado destacó la importancia de la nueva tenencia.



“Tiene como objetivo garantizar este derecho básico imperativo, que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Sin seguridad se dificulta el ejercicio de otros derechos y es la principal prioridad de nuestros habitantes, de nuestros ciudadanos”, destacó el Mandatario.



El nuevo recinto policial dependerá de la 41 Comisaría de La Pintana y beneficiará a más de 87 mil vecinos de la comuna, de los sectores de El Roble, Santo Tomás, Antumapu y La Platina.



El proyecto representa una inversión de 1.346 millones de pesos, se emplaza en un terreno entregado en comodato por la Universidad de Chile y cuenta con 40 módulos prefabricados de 3×6 metros, distribuidos en dos volúmenes de 20 módulos cada uno.



“La delincuencia no se combate con palabras altisonantes o con críticas desaforadas, se combate con trabajo, con trabajo en terreno, con visión de largo plazo y, a la vez, atendiendo las urgencias, recuperando plazas, recuperando espacios públicos, recuperando cohesión social.”, agregó Boric.



El Mandatario, además, dedicó palabras a la familia del mártir Galindo. “La historia de mártires como Óscar Galindo Sarabia no se nos olvida. Por eso que estén aquí Benjamín, Edita y Priscila, que además es carabinera, que Edita quiere seguir la vocación de su madre y su padre siendo carabinera. Son un tremendo ejemplo de que la vocación no es solamente una cuestión de trabajo en una determinada franja horaria, es una cuestión también que permea a toda la familia”.



La viuda del suboficial mayor Galindo, la sargento primero Priscila Lavandero, señaló que el nuevo recinto policial “no sólo nos honra como familia, sino que es una enorme ayuda para la comunidad. Como Sargento Segundo de Carabineros, agradezco el esfuerzo y de implementación con la que fue esta hermosa Tenencia”.