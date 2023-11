Boric inauguró extensión de Línea 2 de Metro: San Bernardo y El Bosque se unieron a la red

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración de la extensión de la Línea 2 de Metro, que agregará 5,2 kilómetros a la red y que por primera vez suma a las comunas de El Bosque y San Bernardo.



En la ceremonia que se realizó en la nueva estación Hospital El Pino, el Mandatario destacó que “quienes recorran desde esta estación hacia el centro de Santiago van a ganar media hora de vida, dos horas y media a la semana, cerca de 10 horas al mes”.



“Diez horas que van a tener para compartir más con su familia, para poder despejarse, para poder conversar, para poder descansar. En esas 10 horas yo siempre me pregunto cuántas interacciones, cuánta mayor cohesión, cuánto mayor espacio de vida va a poder tener cada uno de ustedes”, añadió.



“De eso se tratan las obras públicas, no son solamente datos duros, inversión, metros cuadrados, son también felicidad, porque el rol de un gobierno es mejorar la calidad de vida de su pueblo y eso siento que es lo que estamos haciendo hoy día con esta extensión. Que por cierto no es obra de un solo gobierno, estas son políticas de Estado”, agregó.



En ese sentido, destacó que a la ceremonia se invitó tanto a ministros como exministros de Transportes de otros gobiernos que, independientes del signo político, participaron en esta obra.



“Por eso nos acompaña hoy día Paola Tapia, que trabaja con nosotros en la Dirección de Transporte Público, pero también Gloria Hutt, que ambas fueron ministras tanto del presidente (Sebastián) Piñera como de la presidenta (Michelle) Bachelet, y tuvieron parte en esta tarea, que es una tarea titánica que demuestra que cuando nos unimos en pos de objetivos comunes, podemos sacar las cosas más difíciles adelante”, resaltó.



La extensión incorpora las nuevas estaciones El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital El Pino, y beneficiará a más de 618 mil personas de La Cisterna, El Bosque y San Bernardo.



Se proyecta que la extensión de Línea 2 tendrá una afluencia promedio de 32 mil pasajeros diarios, de lunes a viernes.