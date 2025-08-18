Boric interviene vía Zoom para destrabar nudo electoral en Distrito 8

El Presidente Gabriel Boric sostuvo este lunes una reunión por Zoom con los presidentes del Partido Radical y del Partido Liberal, en el marco de las negociaciones parlamentarias del oficialismo en el Distrito 8, que abarca comunas como Maipú, Cerrillos y Estación Central.



Según informa La Tercera, el encuentro tuvo como objetivo abordar el sobrecupo de candidaturas que enfrenta la alianza de gobierno en esa zona. La cita fue solicitada por ambas colectividades, que pidieron la intervención directa del Mandatario para resolver el impasse que impide cerrar el acuerdo parlamentario amplio, el cual incluye también a la Democracia Cristiana (DC).



En el reparto preliminar, cada partido involucrado -Partido Comunista, Frente Amplio, DC, Liberales y Radicales- figura con dos postulaciones, pero el distrito dispone de solo nueve cupos, lo que obliga a una de las colectividades a ceder una candidatura.



Según el acuerdo político alcanzado por el pacto Unidad por Chile, será el Partido Liberal o el Partido Radical quien renuncie a uno de sus dos nombres para ajustar la nómina definitiva. Los liberales proponen a la diputada Viviana Delgado (ex Partido Ecologista Verde) y a Cristopher Valdivia, mientras que los radicales respaldan la reelección de Rubén Oyarzo (ex Partido de la Gente) y la candidatura de Jazmín Aguilar (ex Frente Amplio).



En la negociación ha prevalecido el criterio de mantener a los parlamentarios en ejercicio, por lo que las postulaciones de Delgado y Oyarzo no estarían en discusión. En cambio, las candidaturas de Valdivia y Aguilar son las que se encuentran en evaluación.



De acuerdo con fuentes consultadas, la tensión entre ambas colectividades escaló en los últimos días, lo que motivó la solicitud de intervención presidencial. En la reunión virtual, que se extendió por cerca de diez minutos, los timoneles plantearon directamente al jefe de Estado la necesidad de una definición, la cual todavía se desconoce, por lo que tanto liberales como radicales permanecen a la espera.



Desde ambas tiendas reconocen que lo que determine el Mandatario será clave para destrabar el conflicto. El Partido Liberal argumenta que su baja representación dentro del pacto -doce cupos en total, incluyendo el Distrito 8- justifica la inclusión de Valdivia. Por su parte, el Partido Radical defiende la candidatura de Aguilar por criterios de paridad de género y por su experiencia electoral como exconsejera regional en la zona.