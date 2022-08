Boric: “Necesitamos aprender con humildad de las experiencias de quienes nos antecedieron”

El Presidente Gabriel Boric participó este viernes del Tercer Congreso Jóvenes Futuro 2022 que se lleva a cabo en el edificio del ex Congreso Nacional de Santiago.



El Mandatario, en su discurso dirigido a los jóvenes presentes, manifestó que “creo que lo más interesante de estos espacios es justamente la retroalimentación y que sean ustedes los protagonistas”.



Posteriormente, leyó y destacó una carta que le envió una niña de 15 años de la Región de Los Lagos, llamada Noemí, quien a su corta edad ha trabajado constantemente en varias actividades locales concientizando sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.



Al respecto, indicó que “me parece que es una reflexión tremendamente lúcida que, desgraciadamente, muchas veces no encuentra espacio en los medios de comunicación ante la vorágine de las noticias que vemos a diario”.



“Mi respeto, mis felicitaciones y orgullo a todos ustedes, a todos los activistas, a todos los jóvenes y las jóvenes presentes acá. Gracias a la Comisión del Futuro que se la ha jugado durante tanto tiempo por darle un espacio en la institucionalidad a esto. Es extraño, el Congreso y las instituciones del Estado siguen siendo refractarios o sospechando de los jóvenes y que la Comisión de Futuro desde el Senado le haya abierto un espacio es tremendamente valioso”, agregó.



El Jefe de Estado expresó que “ustedes hoy día son de verdad protagonista y yo sé, porque me siento joven, tengo 36 años, todas las veces que a los jóvenes nos dicen que no, que no se puede, que somos idealistas como si eso fuera un insulto. En mi experiencia muchas veces me dijeron de que tenía que esperar, de que no entendía cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba la vida y que, por lo tanto, tenía solamente que esperar, esperar y esperar”.



“Yo quiero decirle al senador (Francisco) Chahuán -presente en la actividad- que estoy plenamente de acuerdo con él en una cosa, nosotros necesitamos aprender con humildad de las experiencias de quienes nos antecedieron, de sus errores y de sus aciertos, y es importante que quienes estamos hoy día en posiciones institucionales, en posiciones de poder, seamos capaces de abrir las puertas”, refiriéndose de manera implícita a la polémica surgida por las declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson.



“Porque un problema que tuvo, de alguna manera, la generación previa a la mía es que tuvo muchos problemas en encontrar y en poder abrir esas puertas, y eso generó a su vez otro problema, que mi generación, los que estuvimos en las movilizaciones del 2001, del 2006 y del 2011, nos formamos de alguna manera un poco solos, porque no había diálogo con quienes nos antecedieron”, argumentó.



“Por eso que es doblemente importante lo que hace la Comisión del Futuro. Poder vincular a premios nacionales, a científicos e ilustradores, a parlamentarios y parlamentarias con los jóvenes hoy día rompe esa brecha generacional que a veces termina confundiéndose con arrogancia, con desprecio y yo creo que es importante volver a encontrarnos, volver a unirnos”, agregó el Presidente.



Boric aseveró que “no hay una virtud en sí misma en ser joven, pero sin lugar a dudas, el ímpetu, la rebeldía, las ganas de cambiar las cosas que tienen ustedes nos tienen que inspirar y mueven al Gobierno”.