Boric tras dichos de Piñera: “Lamento que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas realizadas la noche de este miércoles por el exmandatario Sebastián Piñera en contra del Gobierno.



En declaraciones a Meganoticias, Piñera aseveró que “el Gobierno los últimos seis meses se dedicó demasiado a la Convención Constitucional, a la campaña por el Plebiscito, y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente. La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz, controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios, una reforma profunda a la salud”.



Consultado al respecto desde La Moneda, Boric aclaró que “me parece que es legítimo que el expresidente Piñera tenga una visión crítica de nuestro Gobierno, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que fue el suyo. Y tiene derecho a expresarlo. Que no les quepa duda de que nosotros estamos plenamente preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros compatriotas, en enfrentar el alza del costo de la vida”.



Sin embargo, aseveró que “me gustaría hacer otra reflexión. Yo lamento que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña, y dé su opción respecto a la opción del plebiscito solamente después de terminado este”.



“Esperaría que, en una persona de Estado, primen las convicciones y no solamente la táctica electoral”, agregó el Mandatario, aludiendo a que Piñera no manifestó su opción hasta después del triunfo del Rechazo.



Boric acusó que “claramente (Piñera) prefirió decirlo hoy día, cuando muchos estuvieron callados durante mucho tiempo para no aparecer en escena. Y eso, cuando se decidía algo tan importante para Chile, es lamentable”.



De todas formas, afirmó que “la tranquilidad es que el proceso constituyente que el pueblo chileno nos ha mandatado a darle continuidad, está encausado. Eso va a seguir, las conversaciones están al interior de los partidos, y espero que pueda haber humo blanco pronto”.



Consultado si su antecesor debiese tener “mayor autocrítica”, Boric respondió que “yo no soy quien para decirle cual es la actitud que deba tener, eso lo juzgará el pueblo de Chile”.