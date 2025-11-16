Boric votó con su hija Violeta: “Chile es una familia, que por más allá de diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre”

El Presidente Boric llegó a primera hora de este domingo a votar en el Liceo Industrial Armando Quezada Achará, de Punta Arenas. Y lo hizo acompañado de su hija Violeta.

Antes de sufragar habló un minuto con la prensa y explicó por qué llegó a votar con su hija. “Poder ahora votar con Violeta y estar fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría incontenible”, manifestó, consignó T13.

“Chile es una familia, que por más allá de diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre y eso es lo más importante de entender”, remarcó.

Hizo que su pequeña de 5 meses hiciera lo mismo con el segundo voto

Una vez que ingresó al establecimiento educacional, llegó hasta su mesa para ejercer el voto. Lo hizo junto a Violeta, y luego al momento de depositar la papeleta en una de las urnas, hizo que su pequeña de 5 meses hiciera lo mismo con el segundo voto.

Tras esto, el Mandatario dio media vuelta y comenzó a caminar para retirarse del lugar. Fue en ese momento cuando vivió un particular chascarro: olvidó firmar el padrón y retirar su cédula de identidad, consignó el medio citado.

Fue su padre el que le avisó que faltaba firmar, por lo que el Presidente tuvo que devolverse junto a su hija para terminar el trámite y recuperar su cédula de identidad, en medio de la risa de los presentes. Boric se lo tomó con humor y se despidió de la mano de los vocales de mesa que lo asistieron.