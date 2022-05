Boric y eventual triunfo del Rechazo: “Es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este domingo al proceso constituyente y afirmó que “yo soy partidario de que tengamos una nueva Constitución”.



En una extensa entrevista con 24Horas, el Mandatario sostuvo que, desde el punto de vista de personas políticas o ciudadanos, “tenemos derecho a tener una opinión del fondo del asunto (…) yo me la jugué por el proceso constituyente, sigo creyendo que Chile necesita una nueva Constitución”.



Respecto a los que conversó con el contralor de la República, Jorge Bermúdez, el jueves pasado, señaló que estuvieron de acuerdo en que el Gobierno “tiene que entregar todas las garantías a ambas opciones para que puedan desplegarse en el espacio público y para que lo puedan hacer con seguridad e igualdad de condiciones. Además, el Gobierno no puede utilizar recursos públicos para promover una u otra opción”.



Al ser consultado si votaría Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, contestó: “Claro”.



Se le preguntó también cuál sería el escenario en caso de que gane la opción Rechazo. “Hoy día la Constitución no es representativa de la sociedad chilena y tiene que ser cambiada estructuralmente (…) ¿Cuál es el mecanismo en la eventualidad de que eso suceda (el rechazo)? es algo que no me corresponde adelantar”, dijo.



Agregó que “es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios, pero eso no significa hacer públicos todas las alternativas que tiene el Gobierno ante situaciones críticas como esta”.



Sobre la posibilidad, si gana el Rechazo, a retomar el proyecto de reforma constitucional presentada por la expresidenta Michelle Bachelet, indicó que “no me cabe ninguna duda de que a muchos les gustaría volver a ese proyecto (…) los cambios a la Constitución actual tienen que ser estructurales y sea cual sea el mecanismo, espero que sea el plebiscito”.



LOS ANUNCIOS QUE ANTICIPÓ



El Presidente adelantó algunas iniciativas que el Ejecutivo presentará en materia del alza de precios de los servicios básicos y la regulación de las pensiones de alimentos.



“Lo que le puedo adelantar es que hemos trabajado no solo con el ministro de Economía, también con el ministro de Hacienda y la directora de la Dipres y el ministro de Energía en la contención de las alzas de los servicios básicos. Sabemos que producto de la pandemia hay deudas acumuladas que es tremendamente difícil”, informó.



Manifestó que “establecimos un mecanismo para trabajar en esa materia y que no impacte tanto los bolsillos de las familias”.



En relación a las pensiones alimenticias, comunicó que este lunes la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presentará un proyecto en este sentido. “La ministra de la Mujer va a presentar un proyecto trabajado junto a parlamentarias para hacerse cargo de ese drama que viven mujeres a lo largo y ancho de Chile”, explicó.



Sobre la inflación en el país, Boric aseguró que “existe riesgo de una espiral inflacionaria si actuamos de una manera irresponsable, yo les puedo dar la tranquilidad que como Gobierno estamos actuando de manera responsable”. Agregó que en los próximos días se realizará un anuncio en materia de regulación, para ver “cuáles son los precios que están subiendo”.



El Mandatario también destacó el acuerdo logrado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el salario mínimo, señalando que “es el alza más sustantiva que ha habido en materia de salario mínimo en los últimos 25 años, hace 6 no había acuerdo con la central”.



FONDOS DE PENSIONES



Boric reiteró que “el Gobierno jamás va a utilizar los fondos de pensiones para otra cosa que no sea pagar pensiones”.



Agregó que “hay una norma que se aprobó en la Convención que a mí me hace total sentido y que creo importante recalcar. Los ahorros previsionales tienen que ser destinados a pagar pensiones y, por lo tanto, no se pueden ocupar para ninguna otra fuente. Esto es un principio que como gobierno vamos a defender de manera clara e inequívoca”.



“Dicho esto, lo decía el presidente de la CUT: dos gobiernos sucesivos, de diferente signo, han intentado sacar adelante la Reforma Provisional y por discusiones políticas no lo hemos logrado sacar adelante. No podemos seguir esperando”, aseveró.



Afirmó que “yo creo que hoy día hay un consenso y quiero invitar a todos los sectores a que seamos parte de esto, nos lanzamos al diálogo con la OIT, el diálogo transversal entre empresarios, trabajadores y gobierno. Acá tenemos un deber y una responsabilidad histórica que no podemos seguir eludiendo”.



Boric también se refirió al complicado inicio de la ministra del Interior, Izkia Siches, y sus errores. Al respecto dijo que “esos errores que los hemos conversado con la ministra Siches, fueron difíciles y generaron dificultades al Gobierno y lo que le he instruido y que he visto que se ha estado ejecutando, son no solo cambios en el equipo para fortalecer y que no vuelvan a suceder, sino además una política proactiva que no espere que los problemas se sucedan”.



“Como generación hemos ido aprendiendo de manera veloz que cuando uno llega a una responsabilidad como esta, tiene que darle su propio estilo al ejercicio de la autoridad y adaptarse uno mismo a la dignidad de un cargo”, añadió.



El Mandatario declaró que “yo no voy a polemizar con la ministra, ella está trabajando intensamente y me consta, para sacar el Gobierno adelante, cada uno de nosotros, partiendo por mí, tenemos que estar conscientes que todo el día estamos sujetos a evaluación (…) sobre la situación del avión, fue una denuncia falsa y polémica importante, hay que actuar con mayor rigurosidad y cada intervención que hagan los ministros tiene que estar respaldada con datos y fuentes”.