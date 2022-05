Boric y muerte de trabajador en Lumaco: “No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos”

El Presidente Gabriel Boric lamentó el fallecimiento de Segundo Catril Neculqueo, trabajador forestal de 66 años que recibió un impacto balístico en su cabeza la mañana de este martes, en el marco de un ataque armado perpetrado en la comuna de Lumaco, en la Región de La Araucanía.



Usando su cuenta de Twitter, el Mandatario expresó su “solidaridad y pesar a la familia de Juan Segundo Catril Neculqueo”.



El Mandatario lamentó de que “nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. Lo dije esta mañana y lo reafirmo ahora: No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos, ni que ese sea el rumbo del país”.



Más temprano, cuando Catril aún permanecía en condición de extrema gravedad, el Jefe de Estado indicó que “la violencia no es el camino. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de la resolución de conflictos en nuestro país, ni en las escuelas, ni en La Araucanía, ni en el norte ni aquí. En ninguna parte, eso quiero decirlo con mucha firmeza”.



“Porque pareciera que hay quienes creen que atentando contra el pueblo mismo, pueden conseguir fines que quizá consideran nobles. Sepan que si los medios no son nobles, los fines pierden ese objetivo”, recalcó.

Nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. Lo dije esta mañana y lo reafirmo ahora: No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos, ni que ese sea el rumbo del país.

Mi solidaridad y pesar a la familia de Juan Segundo Catril Neculqueo. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) May 24, 2022