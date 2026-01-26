Brigadistas de La Araucanía completan 15 días combatiendo los incendios forestales

Brigadistas de la Región de La Araucanía completan más de dos semanas de trabajo continuo en el combate de los incendios forestales que afectan a la zona, en el marco de una temporada marcada por una alta recurrencia de siniestros a nivel nacional.

De acuerdo con el último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en lo que va de la temporada se han registrado 3.079 incendios forestales en el país, con una superficie afectada superior a las 64 mil hectáreas, recogió Radio Cooperativa.

Actualmente, 18 incendios se mantienen en combate, mientras otros se encuentran controlados, bajo observación o ya extinguidos.

En el desglose regional, la Región del Biobío concentra los focos de mayor magnitud, razón por la cual se mantiene con alerta roja, mientras que Ñuble canceló sus alertas tras una mejoría en las condiciones.

En tanto, La Araucanía permanece bajo alerta amarilla, aunque continúa registrando incendios activos.

Según información oficial, cinco incendios forestales siguen activos en La Araucanía, específicamente en las comunas de Lonquimay, Traiguén, Padre Las Casas y Victoria, donde personal de Conaf y Bomberos ha trabajado de manera ininterrumpida durante al menos 15 días.

El siniestro con mayor afectación en la región se localiza en el sector Chufquén, comuna de Traiguén, donde el fuego ha consumido alrededor de 35 hectáreas de bosque.

Durante los últimos días, Senapred decretó Alerta Roja para la comuna de Victoria, lo que permitió reforzar el despliegue de recursos terrestres y aéreos. En esa zona, el incendio denominado “Cementerio” continúa en combate, con apoyo de brigadas especializadas, Bomberos, maquinaria pesada y aeronaves.

Paralelamente, las autoridades han advertido sobre altas temperaturas previstas para La Araucanía, por lo que se están adoptando medidas preventivas adicionales para evitar la propagación de nuevos focos.

Asimismo, se implementó un plan de ordenamiento de accesos vehiculares en sectores afectados, con el fin de facilitar el tránsito de equipos de emergencia y evitar congestiones derivadas del traslado de ayuda solidaria.

A nivel nacional, Conaf informó que 13 incendios han sido catalogados como de gran magnitud, superando las 200 hectáreas afectadas, lo que refuerza la complejidad del escenario que enfrentan los equipos de emergencia en distintas regiones del país.