Briones: “Mario Marcel como ministro era un sostén del actual Gobierno”

El exministro de Hacienda y presidente de Horizontal, Ignacio Briones, abordó la salida del ahora extitular de la cartera, Mario Marcel.



En conversación con Tele13 Radio, Briones lamentó lo sucedido, “no solo porque al exministro le tengo un gran aprecio, nos conocemos hace tiempo, nos tocó trabajar muy intensamente durante el estallido y durante la pandemia. Había una labor de coordinación en todo momento, pasamos momentos muy difíciles”.



“Así que tengo una cercanía con él, pero más allá de eso, lamento la partida porque, independiente de las críticas que uno pueda tener y yo las he tenido públicamente, siempre con respeto, creo que para todos es un hecho que Mario Marcel como ministro era un sostén del actual Gobierno”, añadió.



Briones añadió: “Imaginémonos el actual Gobierno sin una persona como Mario Marcel a cargo de las finanzas públicas. Yo creo que estaremos todos con críticas más, críticas menos, alabanzas más o menos, de que fue una persona fundamental. Y daba garantía a los mercados, las reacciones de ayer dan cuenta de aquello”.



En cuanto a la gestión de Marcel, Briones dijo que “jugó un rol fundamental de contención, y uno lo vio en el primer proceso constituyente. O sea, ahí el Gobierno se lo jugaba todo, y Mario Marcel tuvo la billetera bien apretada. O sea, no salió a regalar plata”.



“Y yo estoy seguro, habiendo sido ministro de Hacienda, con las presiones que uno sabe que uno enfrenta, estoy seguro que le haber tocado más de una pelea para decir que no”, indicó.



Asimismo, sostuvo que “es como la persona responsable dentro del Gobierno y creo que eso lo demostró sin perjuicio de este desvío importante en las cuentas fiscales. Él lo ha reconocido, muchos lo hemos dicho públicamente, o sea, es un desvío grande, y creo que es un pasivo que él tiene”.