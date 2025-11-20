Buscan a alumna de 14 años desaparecida del Liceo Carmela Carvajal: Hallaron su celular en Providencia

Preocupación existe en la comunidad del Liceo Carmela Carvajal, debido a la desaparición de Kytzia Zamora, joven de 14 años y alumna de primero medio del mencionado establecimiento educacional.

Según consignó T13, la adolescente fue vista por última vez a las 14:00 horas de este miércoles, cuando salió sola del liceo.

El citado medio indicó que la joven se encontraba con la vestimenta del uniforme deportivo del establecimiento, correspondiente a un pantalón azul marino con franjas celestes en los costados, y llevaba una polera verde ancha.

Además, se trasladaba con una bolsa en la que guardaba unos productos que vendía.

Makarenna Bustiman, directora del Liceo Carmela Carvajal, habló con Canal 13 y comentó que las “niñas de nuestro establecimiento están desesperadas”.

En este sentido, subrayó que “quieren que la noticia se divulgue lo más posible para que se ayude a la búsqueda. La familia ya hizo la denuncia y la PDI ya están trabajando. Nosotros como colegio solicitamos información al Metro para ver si podemos trazar los movimientos de Kytzia”.

La familia de la joven reportó su desaparición a las 18:52 horas de este miércoles, mientras que cerca de las 21:00 horas, sus padres encontraron su celular abandonado en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco.

En las publicaciones realizadas en redes sociales, donde se pide ayuda para encontrar a Kytzia, se detalla que el rastreo de su teléfono tiene marcada como última ubicación Elena Blanco 1101.

En dicho lugar, ubicado a pocas cuadras de la zona en la que se encontró el celular, actualmente se concentra parte de las diligencias policiales.