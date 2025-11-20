Home Nacional "buscan a alumna de 14 años desaparecida del liceo carmela carvaja..."

Buscan a alumna de 14 años desaparecida del Liceo Carmela Carvajal: Hallaron su celular en Providencia

La joven fue vista por última vez a las 14:00 horas de este miércoles, tras salir sola del mencionado establecimiento educacional. En tanto, sus padres encontraron su celular abandonado, y la PDI ya trabaja en la búsqueda.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Preocupación existe en la comunidad del Liceo Carmela Carvajal, debido a la desaparición de Kytzia Zamora, joven de 14 años y alumna de primero medio del mencionado establecimiento educacional.

Según consignó T13, la adolescente fue vista por última vez a las 14:00 horas de este miércoles, cuando salió sola del liceo. 

El citado medio indicó que la joven se encontraba con la vestimenta del uniforme deportivo del establecimiento, correspondiente a un pantalón azul marino con franjas celestes en los costados, y llevaba una polera verde ancha. 

Además, se trasladaba con una bolsa en la que guardaba unos productos que vendía. 

Makarenna Bustiman, directora del Liceo Carmela Carvajal, habló con Canal 13 y comentó que las “niñas de nuestro establecimiento están desesperadas”.

En este sentido, subrayó que “quieren que la noticia se divulgue lo más posible para que se ayude a la búsqueda. La familia ya hizo la denuncia y la PDI ya están trabajando. Nosotros como colegio solicitamos información al Metro para ver si podemos trazar los movimientos de Kytzia”. 

La familia de la joven reportó su desaparición a las 18:52 horas de este miércoles, mientras que cerca de las 21:00 horas, sus padres encontraron su celular abandonado en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco. 

En las publicaciones realizadas en redes sociales, donde se pide ayuda para encontrar a Kytzia, se detalla que el rastreo de su teléfono tiene marcada como última ubicación Elena Blanco 1101. 

En dicho lugar, ubicado a pocas cuadras de la zona en la que se encontró el celular, actualmente se concentra parte de las diligencias policiales

Source Texto: La Nación/Foto: T13
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Cómo llegar a Rapa Nui, uno de los grandes lugares tur...

Descubre cómo llegar a Rapa Nui, uno de los grandes Lugares turísticos de Chile, mediante la ruta aérea oficial y con todos los requisitos actualizados para ingresar a la isla más remota del país.

Leer mas
Nacional
Tres inspectores heridos dejan nuevos incidentes en Ba...

Los incidentes ocurrieron pasado el mediodía de este jueves en la intersección de Francisco de Borja con 5 de Abril, donde comerciantes ambulantes arrojaron aceite hirviendo a los inspectores. En tanto, un tercer funcionario sufrió contusiones en sus extremidades. Los tres fueron trasladados a la Mutual de Seguridad para constatar lesiones.

Leer mas
Nacional
Torres del Paine: Fiscalía confirma que turistas extra...

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, declaró que la Brigada de Homicidios de la PDI de Magallanes se encuentra tomando declaraciones a distintas personas que podrían aportar información. Esto incluye a funcionarios de Conaf (Corporación Nacional Forestal), de la empresa privada Vértice y también a los 69 excursionistas que estaban en el sector Los Perros. Anunció que el director de Conaf también será citado a declarar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/