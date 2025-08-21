Cambio de gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda en reemplazo de Mario Marcel y Álvaro García llega a Economía

La tarde de este jueves se lleva a cabo un nuevo cambio de gabinete en La Moneda, encabezado por el Presidente Boric, tras la salida este miércoles de Esteban Valenzuela (FRVS) en la cartera de Agricultura y que este jueves se conociera la renuncia del titular de Hacienda, Mario Marcel.

En el Ministerio de Hacienda asume el hasta hoy titular de Economía, Nicolás Grau, quien se transforma en el nuevo jefe de la billetera fiscal.

En reemplazo de Grau, entra Álvaro García como ministro de Economía.

En Agricultura, en tanto, es la exsubsecretaria de la cartera, Ignacia Fernández, quien dejó hace un tiempo el gobierno para unirse al comando de Carolina Tohá, quien asume el ministerio y retorna al gobierno.